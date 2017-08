Überhaupt beherbergt das Dach neben der äußeren Alu-Holz-Haut, der mittleren Beton- und der unteren Saaldecke, neben Entrauchungsanlage und Akustikmatten (sogar noch über der Betondecke!) eine eigene Technikebene. Für die Mitschnitte und Aufnahmen der Digital Concert Hall, aber auch für den berühmten Sternenhimmel, den schon Scharoun so nannte. Mal darüber nachgedacht, wie das Licht in den Saal kommt?

Falta lüpft eine Art Gullideckel, der Beton ist damit übersät, ähnlich den Bunker-Pilzen einst in Enver Hoxhas Albanien. Am Lampenkabel vorbei erblicken wir tief unten das Orchesterpodium, das Herz des Saals. Ein senkrechtes Bullauge, ein maritimes Guckloch, typisch Scharoun. Damit der Sternenhimmel lückenlos strahlt, müssen ständig defekte Leuchtmittel ersetzt werden. Bei 404 „Sternen“ und 55 Tubusleuchten steigen Falta und seine Leute der Philharmonie häufig aufs Dach.

Der Gebäudemanager ist begeistert von Scharouns solider, vielfach genialer Architektur

Nächstes Jahr feiert der Gebäudemanager sein 25-jähriges Dienstjubiläum. Er sagt, die größte Herausforderung sei die Unsichtbarkeit. „Entscheidend ist, dass alles im Hintergrund passiert. Der Besucher soll nicht merken, wie viel Technik notwendig ist, um die Philharmonie zu betreiben. Die Sicherheitsvorkehrungen, also die Alarm-, Lösch- und Brandmeldeanlagen müssen in Schuss sein, damit das Haus für die Besucher wie die Musiker jederzeit geöffnet und sicher genutzt werden kann.“

Ludwig Falta ist der oberste Gebäudemanager der Philharmonie. 2018 feiert er sein 25-jähriges Dienstjubiläum. Foto: Mike Wolff

Da Scharoun und sein Team nicht nur solide, sondern vielfach auch genial planten und bauten, sei das machbar. „Nach über 50 Jahren steht das Haus immer noch gut und sicher da.“ So nüchtern er technische Details ausführt, jetzt schwingt Stolz mit in seiner Stimme. Selbst beim Brand 2008, ausgelöst durch Dachdeckerarbeiten mit offener Flamme, habe sich gezeigt, wie durchdacht das Gebäude sei. Es gab kaum Schäden im Saal, auch nicht vom Löschwasser. Und bei den vielen Starkregen in diesem Sommer kam es nur an den Glasdächern im Foyerbereich zu kleinen Undichtigkeiten; das eigentliche Steildach hielt den Wassermassen problemlos stand.

Faltas Lieblingsort in der Philharmonie findet sich ebenfalls unweit des Dachs. Vorbei an der bunten Kabelage im Treppenhaus – für eine noch bessere 4-K-Videoqualität der Digital Concert Hall wird in der Sommerpause ein neues Leitungsnetz eingezogen – gelangen wir zum höchsten Seitenrang. Hier bei den Sonderplätzen gleich neben der Schuke-Orgel ist man der Saaldecke mit ihren pyramidenförmigen Helmholtz-Resonatoren und den Schallsegeln überm Podium am allernächsten.

Hier blickt man aus der Vogelperspektive auf Scharouns Weinbergsarchitektur mit den 2400 Plätzen, hier kann man es am besten wahrnehmen: das Instrument Philharmonie mit seinem gewaltigen Resonanzraum. Von der exzellenten Akustik zu schweigen. Falta macht auf den Amphitheater-Effekt aufmerksam. Unten redet einer leise auf dem Podium, und man kann es hier oben gut hören.

Der nächste Konzertbesuch in der Philharmonie wird anders sein. Wenn der Sternenhimmel gedimmt ist und die Musik einsetzt, wird der Blick häufiger nach oben gehen, dorthin, wo die Töne die Decke zum Schwingen bringen.

Weitere Beiträge zu unserer Sommerserie Berliner Dächer finden Sie hier. Oder hier.