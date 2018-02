Das Goethe-Institut ist nach dem Zweiten Weltkrieg und mit den Erfahrungen der Nazi-Diktatur, die Kultur als Propaganda instrumentalisiert hat, als eigenständige unabhängige Kultureinrichtung gegründet worden, mit dem Auswärtigen Amt verknüpft durch eine Rahmenvereinbarung. Diese Unabhängigkeit sichert ihm seine Glaubwürdigkeit. Das Gründungsprinzip ist seitdem von allen Außenministern und vom Parlament hoch gehalten worden. Kultur ist weder geeignet für den Wettbewerb der Systeme noch ein Instrument der Hegemonie.

Gegen eine Instrumentalisierung ist das Goethe-Institut immun. Das heißt aber nicht, dass wir keine Interessen hätten oder vertreten. Es ist das Engagement für eine offene, freiheitliche Gesellschaft. Wir führen einen Dialog der Verantwortung, ohne missionarischen Eifer, aber mit einem erkennbaren Profil. Wilhelm von Humboldt hat es so formuliert: „Des Menschen Wesen ist es, sich zu erkennen in einem anderen.“ Deshalb bin ich überzeugt, dass die deutsche Außenkulturpolitik trotz neuer Aufgabengebiete und deutlicher finanzieller Verstärkung keinen Kulturimperialismus vertreten wird.

Video 01:24 Min. Geld aus Europa für eine Zukunft in Nigeria

Wichtige politische Vorhaben und Programme, die zum Teil bereits in Einzelinitiativen existieren, sind jetzt im Koalitionsvertrag dauerhaft verankert. Dazu gehört das „Deutschlandjahr“ in den USA, das durch Außenminister Sigmar Gabriel gefördert wurde und mit dem das transatlantische Verhältnis neu belebt werden soll. Es wird organisiert vom Auswärtigen Amt, dem Bundesverband der Deutschen Industrie und dem Goethe-Institut.

Einen deutlichen Schwerpunkt setzt der Koalitionsvertrag in der kulturellen Zusammenarbeit mit Afrika. Das war bereits Außenminister Frank-Walter Steinmeier ein Anliegen, jetzt ist es wieder ganz oben auf der Agenda, auch mit schwierigen Themen wie der Aufarbeitung des Kolonialismus und der notwendigen Provenienzforschung. Das Goethe-Institut bezieht hier in ersten Projekten die afrikanische Perspektive durch Kuratoren aus den ehemaligen Kolonialgebieten Deutschlands ein. Dabei spielen die Zukunftsprogramme für Bildung eine große Rolle. Zielgruppe sind die Frauen, die einen ungenügenden Zugang zu Wissen und Bildung haben, die aber eine prägende gesellschaftliche Rolle übernehmen können. Außerdem gibt es digitale Plattformen für Musik, Film und Fotografie. „Music in Africa“, eine Plattform, die das Goethe-Institut gemeinsam mit der Siemens-Stiftung geschaffen hat, macht zeitgenössische afrikanische Musik zugänglich und vermittelt die Biografien der Musiker. Bis 2019 werden sich alle afrikanischen Länder daran beteiligen.

Freiheit von Kunst und Wissenschaft muss uneingeschränkt gelten

Die im Koalitionsvertrag formulierten Projekte, mit denen das Auswärtige Amt und das Entwicklungsministerium bereits begonnen haben, zeigen, dass diese Initiativen gewürdigt werden. Der Koalitionsvertrag ist in den kulturellen Kapiteln kein grundstürzender Neuanfang. Er trägt den Realitäten mit neuen Blickwinkeln Rechnung. Aber genau dieser Realitätsbezug macht ihn so offensiv. Er bezieht sich auf unsere durch Zuwanderung veränderten Stadtgesellschaften, er thematisiert die Krisen und Konflikte in der Welt. Er zeigt, dass Innen und Außen keine getrennten Welten sind, dass die digitale Modernisierung der Sprach-, Bildungs- und Kulturarbeit dringlich ist. Dass die Freiheit von Kunst und Wissenschaft uneingeschränkt gelten muss.