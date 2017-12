Die zweite historische Blaupause ist der Soldat. Carl Spitzweg hat dem „Strickenden Vorposten“ Mitte des 19. Jahrhunderts gleich mehrere biedermeierliche Bilder gewidmet. Ging es bei Spitzweg darum, das friedfertige Stricken der Aggressivität des Kriegs gegenüberzustellen, zeigen viele Fotos aus dem Zweiten Weltkrieg, wie verwundete Soldaten im Lazarett oder die vom Kriegseinsatz verschonten Jungen und Männer für ihre Geschlechtsgenossen an der Front Strümpfe oder wärmende Masken stricken.

Dass es auch handarbeitende Cowboys gibt, will ein anderer Suhrkamp-Titel glauben machen: „The Manly Art of Knitting. Stricken für Männer“ (67 Seiten, 10 €) des Amerikaners Dave Fougner. Schwer zu sagen, was den Verlag bewogen hat, dieses Buch übersetzen zu lassen. 1972 erschien das Buch, dessen Cover ein Cowboy ziert, der auf einem Pferd sitzend in sein Strickzeug versunken ist, erstmals in den USA. Bevor es 2014 als Reprint auf den amerikanischen Markt kam, wurde die vergriffene Originalausgabe antiquarisch für über 100 Dollar gehandelt. Es präsentiert jedoch nicht viel mehr als ein paar Grundtechniken und einige Strickprojekte, denen sich der männliche Mann dann widmen kann: eine Decke für den Hund (zum Drauflegen), eine Decke für das Pferd (zum Drüberwerfen), ein Wandbehang (der aussieht wie eine monströse Preisschleife) oder eine Hängematte.

Einzig lohnenswertes Projekt ist die rustikale Wollmütze; der aus zwei rechteckigen Strickstücken bestehende Pullunder hingegen besticht allenfalls durch Formlosigkeit. Wer wirklich ein auf Männer zugeschnittenes Strickbuch sucht, ist besser mit Lutz Staackes „Male Knitting. Handfeste Strickprojekte für echte Kerle“ bedient (Edition Michael Fischer 2015, 128 Seiten, 7,99 €).

Im US-amerikanischen Wilden Westen der 1970er Jahre mag Fougners Buch als Beitrag zur Gleichberechtigung gedacht gewesen sein, galt doch allgemein, dass, wenn Stricken weiblich ist, Männer, die stricken, schwul sein müssen. Doch seither hat sich einiges getan. In der alten Bundesrepublik waren es nicht zuletzt die Ökos (wie man damals sagte), die das Stricken als geschlechterübergreifende Tätigkeit salonfähig gemacht haben – allen voran der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele, den so manche Illustrierte gern beim Stricken zeigte. Doch selbst 2017 hat die Tagesschau-Redaktion in ihrer Berichterstattung über den Parteitag der Grünen das Bild eines jungen Strickers dazwischengeschnitten. Offenbar stehen solche Bilder nach wie vor für einen anderen Gesellschaftsentwurf.

Die Hombres Tejedores häkeln gegen Geschlechterstereotypen an

In Chile und anderen südamerikanischen Ländern haben im letzten Jahr die Hombres Tejedores von sich reden gemacht. Aktivisten (Maskulinum Plural), die in Gruppen in Parks oder Museen gegen überholte Geschlechterstereotypen ihrer Mitbürger (und -bürgerinnen) anstricken und -häkeln. Der gleiche Impetus hat auch den südafrikanischen Künstler Mark Rautenbach inspiriert. Er zerschnitt für ein Kunstprojekt alte Schulbücher aus der Zeit der Apartheid, wickelte die Papierstreifen zu Knäueln auf und platzierte sich damit strickend in den Innenstädten von Kapstadt und Johannesburg. Die Erscheinung eines auffällig tätowierten und gepiercten Mannes, der im öffentlichen Raum konzentriert seiner Handarbeit nachgeht, löste unweigerlich Irritationen aus. Diese führten dann aber zu Gesprächen über Genderfragen, Diversität, Gleichberechtigung. Die Plauderei aus dem Nähkästchen als Zeichen des Umbruchs.

Doch nichts zeigt den Wandel der Gesellschaft möglicherweise so sehr an wie der weltweite Erfolg von Arne & Carlos aus Schweden. Bekannt geworden sind die beiden Designer mit selbstgemachten Weihnachtskugeln. Mittlerweile sind ihre Bücher mit Anleitungen für handgestrickten Puppen, Norwegerpullover oder, wie in ihrem neuesten Buch, „Gestrickte Vögel“ (Strikke Fugler, Frech Verlag Stuttgart 2017, 176 Seiten, 19,99 €) in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Im Unterschied zu früheren Handarbeitsfibeln sind die kreativen Köpfe dabei stets mit im Bild. Einträchtig sitzen die beiden auf den Titelbildern nebeneinander und werden von Buch zu Buch sichtbar älter. Dass es sich dabei allem Anschein nach um ein schwules Paar handelt, scheint niemanden mehr zu stören. Geht die ja ohnehin unsinnige Gleichung von Handarbeit und Weiblichkeit nicht mehr auf, oder wird der Homosexuelle nur einmal mehr als Frau in Männerkleidern dargestellt?

Sehen wir es für heute optimistisch: Die Welt ist bunt und kann es ganz gut aushalten, darauf hingewiesen zu werden.