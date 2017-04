Ein paar Explosionen, eine Sternenkreuzer-Formation, eine dunkle Höhle - und eine beschwörende Stimme aus dem Off. Viel ist bislang noch nicht zu sehen und zu hören im ersten Trailer zu "Star Wars 8: Die letzten Jedi". Aber es reicht, um die Erwartungen der Fans zu erfüllen. Letzte Nacht wurde der US-Trailer im Netz veröffentlicht und innerhalb von wenigen Stunden über acht Millionen Mal geklickt. Damit ist der Countdown für das nächste Star-Wars-Abenteuer eröffnet, das ab dem 15. Dezember in den deutschen Kinos zu sehen sein wird.

Die Geschichte knüpft an den siebten Film "Das Erwachen der Macht" an und bildet die Fortsetzung der ersten Trilogie, die George Lucas zwischen 1977 und 1983 realisierte. Nicht einmal die Rückkehr weiterer alter Helden ist ausgeschlossen. Nachdem zuletzt in "Rogue One" schon die junge, im Dezember verstorbene Carrie Fisher als Prinzessin Leia einen Cameo-Auftritt hatte, sind den technischen Möglichkeiten scheinbar keine Grenzen mehr gesetzt. Übernehmen Sie, Lando Calrissian!