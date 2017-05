Der Philosoph Karl-Otto Apel ist tot. Er starb am Montagabend im Alter von 95 Jahren in Niedernhausen im Taunus. Apel gehörte mit seiner Diskursethik zu den einflussreichsten deutschen Philosophen der Gegenwart. Er war bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1990 Professor an der Goethe-Universität in Frankfurt. Zu seinen Weggefährten und Freunden gehörte der Philosoph Jürgen Habermas. (dpa)