Despentes kennt sich aus im Pop und im Rock, wie ihr Held war sie in einem früheren Leben Betreiberin eines Plattenladens, sie kennt sich aus in der Pornoindustrie, war sie doch auch in dieser tätig, paradoxerweise nachdem sie als 17-Jährige beim Trampen mit einer Freundin von mehreren Jungs vergewaltigt worden war.

Und wenn sie darüber schreibt, wie es in einem Club zugeht, mit all den sozialen Interaktionen, wie es ist, wenn man sich das Koks ins Zahnfleisch reibt und was es sonst noch mit einem machen kann, was für eine Rolle die sozialen Medien im Leben junger und nicht mehr ganz so junger Menschen spielen, wirkt auch das nicht so, als hätte Despentes all das aufwendig recherchieren müssen.

Bei aller Szenekenntnis kümmert sich Despentes diesmal auch um die (klein-) bürgerlichen Schichten. Um die Wut derer, die einen sozialen Abstieg hinter sich haben, um die Angst von denen, die noch auf der Sonnenseite stehen, um vielerlei Deformationen und Aberrationen, vom mitunter pathologischen Körperkult in Frankreich über den politischen Rechtsdrall bis hin zu den Problemen mit dem islamischen Fundamentalismus. „Die Französische Republik hatte ihm vorgegaukelt, wenn er sich ihre universelle Kultur zu eigen machte, würde sie ihn wie all ihre Kinder mit offenen Armen übernehmen“, denkt Aisha einmal über ihren aus dem Mahgreb stammenden Vater und dessen eigentlich ganz ansprechende Karriere nach. „Schöne heuchlerische Versprechen. Aber auch mit Hochschuldiplom sind die Araber die Kanaken der Republik geblieben und man hat sie verschämt vor der Tür der großen Institutionen stehen lassen.“

Es grüßen Nick Hornby und Michel Hoeullebecq

„Das Leben des Vernon Subutex“ ist ein großformatiges Sittengemälde, ein urbanes, pariserisches, ein politisches dazu. Weshalb man den Roman in Frankreich schon mit Balzacs „Comédie humaine“ verglichen hat, was vielleicht ein bisschen zu hoch greift. Es reicht vielleicht, wenn man ihn irgendwo zwischen Houellebecq, Frédéric Beigbeider und Nick Hornby verortet.

Überdies ist die Sprache von Despentes smarter, geschmeidiger geworden, was man selbst in der deutschen Übersetzung von Claudia Steinitz spürt. Diese Sprache hat eine glitzernde Nüchternheit bekommen, sie will nicht mehr wie in früheren Romanen der Autorin unbedingt rotzig, schnoddrig rüberkommen, soll nicht mehr mit aller Macht der Straße und ihren Szenen abgelauscht sein. Ein paar Sätze genügen Despentes, um das Bewusstsein der Figuren zum Vorschein kommen zu lassen, und auf eine bestimmte Seite schlägt sie sich dabei nie. Die Hyäne zum Beispiel ist ihr mit ihren Gemeinheiten, in die sich trotzdem ein soziales Verantwortungsgefühl mischt, genauso lieb wie der defätistisch wirkende Vernon mit seinem Macho-Gehabe.

Der nächste Band des Romans in drei Folgen erscheint auf Deutsch 2018

Vernon besitzt zwar noch ein paar Video- und Gesprächsbänder seines verstorbenen Popstar-Freundes Alex Bleach – was etliche Figuren des Romans verbindet, da viele von ihnen in den Besitz dieser Bänder gelangen wollen. Trotzdem landet Vernon irgendwann auf der Straße, lernt Paris von ganz unten kennen, zunehmend am Rande des Todes balancierend. Einfach verrecken kann er jedoch nicht, es folgen ja noch zwei Romanteile, der nächste erscheint auf Deutsch im Frühjahr 2018. Insofern imaginiert Vernon sich vorerst nur in den Himmel über Paris, als Jedermann und Jederfrau: als einsamer Mann genauso wie als rührender Vater, als junge Geigenvirtuosin genauso wie als „arrogante, überempfindliche Nutte“ oder als ein „mit seinem Rollstuhl solidarischer Junge“.

Und am Ende als der, der er wirklich gerade ist, „ein Penner auf einer Bank hoch oben auf einem Hügel, in Paris“. Mit den Augen von Virginie Despentes blickt er auf diese Stadt und die französische Gesellschaft – und nimmt noch einen Schluck aus der Weintüte.

Virginie Despentes: Das Leben des Vernon Subutex. Roman. Aus dem Französischen von Claudia Steinitz. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2017. 399 S., 22 €.