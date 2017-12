„Im Gegensatz zu den Opernaufführungen kann eine halbszenische Umsetzung einer Tanzaufführung nicht gerecht werden, da die wesentlichen Merkmale visuell und räumlich zum Ausdruck kommen“, so das Staatsballett. Am 3. Januar soll es stattdessen um 20 Uhr eine moderierte Bühnenprobe von „Der Nussknacker“ unter Anleitung von Intendant Nacho Duato geben. Tänzerinnen und Tänzer arbeiten an einzelnen Sequenzen, mit Klavier und Tonträger, aber ohne Bühnendekoration, Maske, Kostüm und Orchester. Das Staatsballett bedauert den Ausfall der regulären Vorstellungen. Bereits bezahlte Eintrittskarten werden zurückerstattet. Unter www.staatsballett-berlin.de kann ein Auszahlungsformular heruntergeladen werden, das mit den Tickets ans Staatsballett gesendet werden kann. Inhaber von Tickets für den 3. Januar können die Probe kostenfrei besuchen und sich den Ticketpreis ebenfalls erstatten lassen. Tsp