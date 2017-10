Die französische Filmschauspielerin Danielle Darrieux ist tot. Sie wurde 100 Jahre alt. Darrieux starb bereits am Dienstag, wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag unter Berufung auf ihren Lebensgefährten berichtete.

Mit Filmen wie „Der Reigen“ und „Madame de...“ war sie in den 50er Jahren ein internationaler Filmstar. Sie stand damals im Mittelpunkt vieler prächtiger Kostümfilme. Mit dem Aufkommen der Nouvelle Vague wurde es dann etwas stiller um sie, Hauptrollen wurden seltener.

Dennoch stand Darrieux noch bis vor wenigen Jahren für namhafte Regisseure wie Claude Chabrol („Der Frauenmörder von Paris“), François Ozon („8 Frauen“) und Claude Sautet („Einige Tage mit mir“) vor der Kamera. „DD“, wie Danielle Darrieux von den Franzosen genannt wurde, kann auf zahlreiche Hauptwerke des französischen Kinos blicken.

Noch im hohen Alter begeisterte sie das Publikum mit ihrer natürlichen Eleganz. 2002 war sie in dem Erfolgsfilm „8 Frauen“ zu sehen, 2003 in „Gefährliche Liebschaften“, ein Jahr später in „Une vie à t'attendre“ und 2005 in „Nouvelle Chance“.

In „Mayerling“, einem ihrer ersten Filme, bezaubert sie als junge Bürgerliche, die dem Kronprinz Rudolf von Österreich-Ungarn den Kopf verdreht. Im Wien von 1888/1889 wird ihre Liaison zum Skandal. Mit dem Drama, in dem Rudolf aus Verzweiflung Mary erschießt und auch sich selbst tötet, begann 1936 ihre internationale Karriere, die sie auch nach Hollywood führte. Dort drehte sie 1938 „The Rage of Paris“, eine Komödie, in der sie versucht, sich einen Millionär zu angeln. dpa