Er wollte die Demokratie in China. Er hat sich ein Leben lang dafür eingesetzt und es hat ihn das Leben gekostet. Liu Xiaobo, Schriftsteller, Philosoph, Freiheitskämpfer, Friedensnobelpreisträger und Chinas prominentester politischer Gefangener ist am Donnerstag in einem Krankenhaus in Shenyang im Nordosten Chinas an seiner Leberkrebserkrankung gestorben. Zuletzt hatten die Organe versagt und die Atmung. Künstlich beatmet werden wollte er nicht.

Ende Juni hatte das Regime dem Schwerstkranken erlaubt, aus seiner elfjährigen Haftstrafe, die er 2009 wegen angeblicher „Untergrabung der Staatsgewalt“ antreten musste, in eine Klinik zu wechseln. Von Freilassung konnte allerdings nicht die Rede sein. Alle Welt machte sich seitdem dafür stark, dass der Dissident gemeinsam mit seiner Frau Liu Xia, die ihrerseits an den Folgen jahrelangen Hausarrests leidet, ausreisen darf, zwecks besserer medizinischer Versorgung. Aber es nutzte alles nichts.

Es nutzte nichts, dass der 61-Jährige sich bis zuletzt wünschte, wenigstens in einem freien Land sterben zu dürfen. Es nutzte nichts, dass die US-Regierung und die EU an China appellierten, dass Kanzlerin Merkel sich ein Zeichen der Humanität wünschte, dass Deutschland und auch Taiwan Behandlungsangebote unterbreiteten, dass der Heidelberger Spezialist Markus W. Büchler und sein amerikanischer Kollege Joseph M. Herman doch noch vorgelassen wurden und ihm bei angemessener Betreuung Transportfähigkeit bescheinigten, dass Amnesty protestierte und 154 Nobelpreisträger an Präsident Xi Jinping schrieben und viele weitere Schriftsteller. Liu Xiaobo durfte nicht raus. Noch im Sterben wurde er streng überwacht.

Bei den Studentenprotesten 1989 setzte er sich für Gewaltfreiheit ein

Dabei hat er nie mehr getan als das Menschenrecht auf Freiheit zu verteidigen, für einen friedlichen Wandel seines Landes zu werben und zivilen Widerstand zu leisten. Dafür saß der am 28. Dezember 1955 in Changchun geborene Sohn eines Professors und einer Arbeiterin, die wie Millionen andere in der Kulturrevolution zwangsumgesiedelt wurden, mehrfach im Gefängnis. Als junger Literaturdozent und Journalist hatte Liu Xiaobo zunächst von sich reden gemacht, weil er jene auch unter Chinas Intellektuellen verbreitete, auf Konfuzius basierende Haltung anzweifelte, die das Kollektiv über die Individualität stellt, das Dienen über die kritische Reflexion. Bei den Studentenprotesten 1989 auf dem Pekinger Platz des Himmlischen Friedens setzte er sich für Gewaltfreiheit ein. Gleichwohl saß er nach der blutigen Niederschlagung selbst zwei Jahre in Haft und wurde 1996 erneut mit Gefängnis und Zwangsarbeit bestraft, für drei weitere Jahre.

Das Demokratie-Manifest "Charta08" brachte ihm elf Jahr Haft ein

2008 begann er dann, an jenem Demokratiemanifest zu arbeiten, das ihn zum Staatsfeind Nummer Eins machen sollte. Die „Charta 08“, inspiriert von Vaclav Havels Bürgerrechts-„Charta 77“, entstand in Zeiten der leisen Hoffnung auf Öffnung und Liberalisierung des Landes kurz vor den Olympischen Spielen. Die Charta prangerte Korruption und Willkür der Kommunistischen Partei an, forderte universelle Menschen- und Freiheitsrechte für China, echte Wahlen und ein Rechtssystem, in dem die Partei dem Gesetz unterworfen ist. 303 prominente Unterschriften trug das Manifest anfangs, später wurden es über 10 000. Kurz vor der Veröffentlichung wurde Liu Xiaobo erneut festgenommen, mit einem Haftbefehl, der nicht einmal dem geltenden Gesetz entsprach.

Stumme Demonstration. Hongkong-Chinesen mit dem Foto des inhaftierten Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo, der am Donnerstag... Foto: REUTERS/Bobby Yip

Als der Inhaftierte 2010 für seinen Mut und seine Unerschütterlichkeit mit dem Friedensnobelpreis geehrt wurde, blieb sein Stuhl in Oslo leer. Seine Essays und Artikel erschienen in Deutschland unter dem Titel „Ich habe keine Feinde, ich kenne keinen Hass“ (S. Fischer), er wirbt darin fast altmodisch für die Werte des Guten und Wahren, für eine Politik im Zeichen von Idealen – was auch den westlichen Lesern zu denken gibt.

Es ist ja nicht so, dass Xiaobo nur von Chinas Staatsmedien totgeschwiegen wurde und wird, dass sein Name dort aus dem Internet gefiltert und zum blinden Fleck wegzensiert wird, dass vor dem Nobelpreis selbst die chinesische PEN-Präsidentin sagte, sie habe noch nie von diesem Mann gehört. Es ist ja leider so, dass hier im freien Westen keineswegs täglich und tatkräftig für Menschen wie Liu Xiaobo gestritten und gekämpft wird, für all die Dissidenten, Menschenrechtler, Journalisten, Blogger, Anwälte und Künstler, die in China, der Türkei, Saudi-Arabien, dem Iran und vielen anderen Ländern weggesperrt werden. Nicht einmal für die, die namentlich bekannt sind, für Filmemacher wie den Iraner Keywan Karimi, der erst kürzlich wieder freikam, für den saudiarabischen Blogger Raif Badawi oder für Deniz Yücel, der seit 151 Tagen in Istanbul in Untersuchungshaft sitzt, wegen abstrusen Anschuldigungen.

Beim G 20-Gipfel waren die Panda-Bären Thema, nicht aber Liu Xiaobo

Nein, es wurde nicht alles getan, was vielleicht doch genutzt hätte: Beim G 20-Gipfel war Liu Xiaobo plötzlich nur sehr am Rande Thema. Soweit bekannt, sprach Merkel mit Xi Jinping über die Panda-Bären, nicht über den sterbenden Autor. China ist als Handelspartner begehrt, genießt als Wirtschaftsmacht Autorität.

Der chinesische Künstler und Regime-Kritiker Ai Weiwei - hier in seinem Atelier in Berlin - kritisierte die Bundesregierung, dass... Foto: Reuters/Fabrizio Bensch

„Deutschland hat viel getan, aber längst nicht genug“, sagte der Künstler Ai Weiwei, der anders als Liu Xiaobo nach jahrelangen Repressalien, Haft, Haus- und und Stadtarrest ausreisen durfte. Er fügte sarkastisch hinzu, die Bundesregierung werde den Menschenrechtler hoffentlich so gut behandeln, wie sie die Pandas im Berliner Zoo liebe. Menschenrechts-Diplomatie geht nur äußerst diskret? Wenn einer wie Ai Weiwei sagt, Lius Ausreise hänge vom internationalen Druck ab (der ja unweigerlich indiskret ist) fällt das ins Gewicht – er hat es ja selbst ähnlich erlebt.

„Liu Xiaobo lebte immer im Zickzack von kollektivem Freiheitsdrang und akutem Alleinsein. Ein langer Mut und eine lange Angst sitzen in seinem Kopf zusammen“, schrieb Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller im Jahr 2011. Sie erinnerte daran, wie er in den neunziger Jahren im Umerziehungslager Bohnen nach Farben sortieren musste. Liu Xiaobo sei der Beweis, wie leise und stur die Moral funktioniert und dass „sie lange vor dem öffentlichen Auftritt beginnt und lange danach nicht aufhört“.

Nun kondoliert alle Welt. Kanzlerin Merkel twittert ihre Trauer, die US-Regierung fordert eine Ausreise-Erlaubnis für die Witwe. Liu Xiaobo ist nicht der erste Friedensnobelpreisträger, der die Haft nicht überlebt hat. 1938 starb der deutsche Nobelpreisträger Carl von Ossietzky, in Nazi-Gefangenschaft. (mit dpa/AFP/epd)