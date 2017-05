Der Tagesspiegel-Modeblog : Kleider von Kurfürsten und Bilder von Jürgen Teller

Geschenk von Mutti. So was bekommt auch ein Kurfürst nicht alle Tage geschenkt: Das Landschaftskleid von Johann Georg I von Sachsen wird jetzt in Dresden ausgestellt. Auch auf den Fotos von Jürgen Teller ist seine Mutter ein Thema.