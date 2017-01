Um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird Donald Trump seine erste Pressekonferenz als "President elect" geben. Die Nachricht über ein mögliches russisches Dossier zu Trump, das den künftigen US-Präsidenten erpressbar machen könnte, dominiert indes die Nachrichten in den USA. Am Dienstagabend verabschiedete sich Barack Obama in einer hochemotionalen Rede von den Amerikaner.