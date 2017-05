Zwei von drei Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg sind am Sonntag in Hannover entschärft worden. Das teilte die Stadt mit. Eine weitere Bombe solle mit einem sogenannten Wasserschneidgerät unschädlich gemacht werden. Bei dieser Fünf-Zentner-Bombe sei der Zünder so stark beschädigt, dass der Blindgänger nicht manuell entschärft werden könne.

Mit einem sehr starken Wasserstrahl solle die Bombe aufgeschnitten werden. Gelinge so die Entschärfung, müsste sie nicht gesprengt werden. Eine kontrollierte Sprengung kann vor allem in Stadtgebieten äußerst heikel sein: In München hatte 2012 die kontrollierte Explosion einer Fliegerbombe Gebäude beschädigt und Brände ausgelöst.

Zwei Funde entpuppen sich als Schrott

Am Sonntagmorgen hatten in Hannover etwa 50.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Die großangelegte Evakuierungsaktion begann um 09.00 Uhr. Im Stadtteil Vahrenwald vermuteten die Behörden an fünf Stellen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Verdacht kam bei Prüfungen auf einem Baugrundstück auf. Zunächst war man sogar von fünf zu entschärfenden Bomben ausgegangen. Zwei von ihnen entpuppten sich jedoch als Metallschrott, wie ein Sprecher der Feuerwehr in Hannover mitteilte.

In der Evakuierungszone in den Stadtteilen Vahrenwald, List und Nordstadt liegen auch sieben Alten- und Pflegeheime und eine Klinik. Die von der Räumung betroffenen Haushalte wurden bereits Mitte April mit mehrsprachigen Broschüren informiert. Die Stadtverwaltung hielt die Anwohner am Sonntag via Twitter und Facebook sowie auf ihrer Homepage auf dem Laufenden. Zudem wurde ein großes Kultur- und Unterhaltungsprogramm organisiert.

(AFP, dpa)