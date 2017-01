Ungewohnt viele Nutzer ärgern sich derzeit über Xing und kündigen ihren Abschied vom Hamburger Karriereportal an. Grund dafür ist Roland Tichys Blog "Tichys Einblick", das als "liberal-konservatives Meinungsmagazin" immer wieder politische Entwicklungen kontrovers kommentiert (siehe auch hier). Tichy ist Herausgeber bei des Xing News-Formats "Klartext".

In seinem Blog hat Tichy einen Gastbeitrag von Jürgen Fritz veröffentlicht, der "grün-linke Gutmenschen" als "geistig-psychisch krank" bezeichnete. Die Kündigungswelle hat dann Mathias Richel losgetreten, Kreativdirektor der Social Media-Agentur TLGG. Richel kündigte seinen Abschied von Xing auf Facebook und Twitter an. Begründung: Tichy publiziere in seinem Blog "neurechte Beiträge", "in denen Andersdenkende pathologisiert werden".

Nächste Stufe der Enthemmung: Auf @TichysEinblick werden politische Gegner als "psychisch krank" attackiert. Bürgerliche Maske fällt. pic.twitter.com/AEkntoHkbd — Jan-Philipp Hein (@aufmacher) 7. Januar 2017

Daraufhin kündigten am Wochenende auf Twitter zahlreiche Nutzer ihren Abschied von Xing an. Am Sonntagnachmittag wurde das Hashtag #Xing zum Trending Topic in der Twitter-Timeline in Deutschland. Der Text von Jürgen Fritz wurde inzwischen allerdings von Tichys Blog entfernt. "Der Beitrag 'Warum Sie mit psychopathologisch gestörten Gutmenschen nicht diskutieren sollten' hätte hier nicht erscheinen dürfen", ist auf dem Portal zu lesen. "Unterstellung von Pathologie ist für Tichys Einblick keine politische Diskussionsbasis. Davon distanzieren wir uns ausdrücklich. Roland Tichy und die Redaktion bedauern das und bitten um Entschuldigung", heißt es jetzt dort.

Wieviele Mitgliedschaften bei Xing in den vergangenen Tagen tatsächlich gekündigt worden, ist noch nicht bekannt. Das Soziale Karrierenetzwerk, in dem Mitglieder vorrangig ihre beruflichen und/oder privaten Kontakte zu anderen Personen verwalten und neue Kontakte finden können, hat allein in Deutschland (weltweites Pendant ist LinkedIn) laut Statistik-Portal statista monatlich 2,6 bis 3,5 Millionen Besuche von Usern. Im März 2016 vermeldete das Unternehmen zehn Millionen Mitglieder, darunter 880 000 Premium-Mitglieder.