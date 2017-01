Am 17. März startet mit "You Are Wanted" die erste deutsche Serie eines Video-Streamingdienstes. Alle sechs Epsioden der Serie von und mit Matthias Schweighöfer stehen an diesem Tag im bei Amazon Prime Video zum Abruf bereit, teilte der Dienst am Montag mit. Schweighöfer ist für "You Are Wanted" sowohl als Hauptdarsteller als auch als Regisseur und Produzent Matthias aktiv. Er spielt Lukas Franke, einen jungen Hotelmanager und Familienvater, der aus seinem Alltag gerissen wird, als jemand seine persönlichen Daten hackt und anfängt seine Lebensgeschichte neu zu schreiben. Zu den weiteren Darstellern der Thriller-Serie gehören unter anderem Alexandra Maria Lara ("Vier gegen die Bank"), Karoline Herfurth ("Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders") und Tom Beck ("Alarm für Cobra 11").

Matthias Schweighöfer wertet "You Are Wanted" als packende deutsche Thriller-Serie auf internationalem Produktionsniveau. "Amazon hat uns eine einmalige Gelegenheit geboten, das erste deutsche Amazon Original mit einer Top-Besetzung deutscher Kinostars auf den Markt zu bringen. Ich hoffe, dass die Serie meinen Fans gefällt, es ist genau die Serie, die ich immer drehen wollte.“ „You Are Wanted schreibt ein kleines Stück Mediengeschichte“, sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer Amazon Video Germany. „Es ist die erste deutsche Serie eines globalen Video-Streamingdienstes. "Wir können es kaum erwarten, unseren Kunden das erste deutschsprachige Amazon Original zu präsentieren.“

Produziert wird die Serie von Pantaleon Films, an der Schweighöfer beteiligt ist, sowie von Warner Bros. „Für uns ist dies ein weiterer Schritt im Rahmen der Strategie, zusammen mit den innovativsten und kreativsten deutschen Talenten hochwertige Spielfilme und TV-Serien zu produzieren", sagte Produzent Willi Geike, Präsident und Geschäftsführer von Warner Bros. Entertainment GmbH. "You Are Wanted" ist unter anderem in Berlin produziert worden.

Eine digitale Verschwörung

Zur Handlung. Der Hotelmanager und Familienvater Lukas Franke wird brutal aus seinem Alltag gerissen wird, als jemand seine persönlichen Daten hackt und beginnt, seine Lebensgeschichte umzuschreiben. Seltsame Nachrichten tauchen auf. Seine digitale Identität wird verändert. Das BKA verdächtigt ihn, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Selbst seine Frau (Alexandra Maria Lara) beginnt an ihm zu zweifeln. Als schließlich auch noch sein Kind bedroht wird, ist für Lukas klar: er muss sich wehren. Er verbündet sich mit Lena Arandt (Karoline Herfurth), ebenfalls ein Opfer der Hacker. Mit ihrer Hilfe versucht er, die Hacker ausfindig zu machen und zur Strecke zu bringen. Wer steckt hinter der Verschwörung? Warum haben sie es auf ihn abgesehen? Er muss die Täter finden und seine Unschuld beweisen, wenn er sein altes Leben wieder haben möchte.