Dunja Hayali, Caren Miosga, Marietta Slomka: Der Deutsche Fernsehpreis für die beste Moderation einer Informationssendung wird 2018 zum Wettrennen unter drei prominenten Journalistinnen. Das gab die Jury in Köln bekannt. In der Kategorie „Beste Moderation/Einzelleistung Information“ werde Dunja Hayali für ihre Reportagen in „dunja hayali“ (ZDF) und die Moderation des ZDF-„Morgenmagazins“ nominiert. Mit ihr konkurrieren Caren Miosga („Tagesthemen“) und Marietta Slomka („heute-journal“).



Zugleich wurden weitere Nominierte in den Bereichen Information, Unterhaltung und Sport bekannt gegeben. In der Kategorie „Beste Unterhaltung Primetime“ treten „Ninja Warrior Germany“ (RTL), „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ (Vox) und „The Voice of Germany“ (ProSieben/Sat 1) gegeneinander an. Comedian Luke Mockridge kann in zwei Kategorien auf Preise hoffen – in „Beste Moderation/Einzelleistung Unterhaltung“ für seine diversen Formate und in „Beste Unterhaltung Late Night“ für „Luke! Die Woche und ich“ (Sat 1).

In der Late-Night-Kategorie misst er sich unter anderem mit Jan Böhmermann („Neo Magazin Royale“, ZDFneo). Zum Abschluss seiner Tätigkeit als RTL-Experte könnte für Formel-1-Legende Niki Lauda ein Fernsehpreis herausspringen. Im vergangenen Jahr hatte der 68-Jährige vor laufender Kamera überraschend seinen Abschied verkündet – nach 21 Jahren. Er ist mit Florian König für die Kommentare zur Formel 1 auf RTL einer der Nominierten in der Kategorie „Beste Sportsendung“.dpa