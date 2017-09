Wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen – das gilt offensichtlich nicht für die AfD und deren Bundesvorsitzende. Alice Weidel sagte am Donnerstag die Teilnahme an der ZDF-Talksendung „illner intensiv“, die an diesem Abend ausgestrahlt werden sollte, ohne Angabe von Gründen ab. Zwei Tage zuvor hatte Weidel das ZDF-Wahlformat „Wie geht’s Deutschland“ mitten in der Sendung verlassen und wenig später die ZDF-Moderatorin „parteiisch und vollkommen unprofessionell“ genannt.

Der abrupte Abgang der AfD-Politikerin war von vielen Beobachtern als geplante Inszenierung in der Rolle des Opfers der so genannten Mainstream-Medien gewertet worden. Dafür sprach unter anderem, dass Weidel bereits kurz nach Verlassen des ZDF-Studios eine Twitter-Nachricht mit einer ausführlichen Bildbotschaft abgesetzt hatte.

Ihren Auftritt bei Maybrit Illner am Donnerstagabend hatte Weidel wenige Stunden von der Sendung mitgeteilt. Dabei hatte sie den seit Ende Juni vereinbarten Auftritt am Vortag noch einmal über ihren Pressesprecher bestätigen lassen. Das ZDF fragte daraufhin beim zweiten AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland nach, ob er in der Sendung über das Thema „Angst vor Armut und Krankheit - wer schützt uns im Alter?“ mit Manuela Schwesig (SPD) und Karl-Josef Laumann von der CDU diskutieren wolle. Doch Gauland sagte mit Verweis auf Termingründe ab.