Einem Bericht des ARD-Hauptstadtstudios vom Dienstag zufolge hatten Bereitschaftspolizisten bei dem Gipfeltreffen am Wochenende in Hamburg Kopien einer schwarzen Liste mit den Namen von nachträglich gesperrten Journalisten in der Hand. Der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar und die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Andrea Voßhoff, wollen den Vorgang untersuchen. Das Bundespresseamt, das die Presseakkreditierungen ausgestellt hat, und das für die Sicherheitsüberprüfungen zuständige Bundeskriminalamt seien zu Stellungnahmen aufgefordert worden.

Während des G-20-Gipfels in Hamburg wurde nach Angaben der Bundesregierung neun Journalisten nachträglich die Presseakkreditierung entzogen. 23 weitere akkreditierte Personen wurden auf einer entsprechenden Liste geführt, kamen aber nicht zum Medienzentrum des Tagungsortes. Der Entzug der Akkreditierungen wurde mit Sicherheitsbedenken begründet. Details zu den Betroffenen und konkreten Gründen wurden nicht genannt. Regierungssprecher Steffen Seibert teilte über Twitter mit: „Ich kümmere mich intensiv darum, dass alle Fragen zügig beantwortet werden.“ Er fügte hinzu, die Pressefreiheit sei für ihn und sein Amt „ein hohes Gut“.

Fotoreporter von "Weser-Kurier" und "Spiegel Online" betroffen



Von dem Entzug betroffen waren laut ARD-Bericht Fotografen des Bremer „Weser-Kuriers“, von „Spiegel Online“ und der Fotoagentur action press. Zwei von ihnen seien im Oktober 2014 kurzzeitig in der Türkei festgenommen worden, als sie Gefechte an der syrischen Grenze fotografiert hätten. Laut ARD-Bericht nährt dies den Verdacht, dass über den Entzug der Akkreditierungen nach dem Austausch mit ausländischen Nachrichtendiensten entschieden wurde. „Es wäre ungeheuerlich, wenn die Daten über Journalisten an Nachrichtendienste autoritärer Regime übermittelt worden wären“, sagte der frühere Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar. Tabea Rößner, medienpolitische Sprecherin der Grünen, sagte, „der nachträgliche Entzug von Akkreditierungen beim G-20-Gipfel ist ein ungeheuerlicher Vorgang, der die Pressefreiheit massiv einschränkt“. Die Bundesregierung müsse jetzt genau erklären, „wie es zu der ,schwarzen Liste‘ kam“. FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki drohte mit einem Untersuchungsausschuss.