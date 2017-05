Gemeinsame TV-Debatte mit den Spitzenkandidaten aller relevanter Parteien statt nur ein Kanzler-Duell: Grüne, Linke und FDP fordern die großen Fernsehsender in einem offenen Brief auf, den für den 3. September geplanten Schlagabtausch zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Herausforderer Martin Schulz für die Opposition zu öffnen. Teilnehmen sollten die Spitzenkandidaten aller Parteien, „die eine Chance auf den Einzug in den Bundestag haben“ – auch der rechtspopulistischen AfD. Der Brief ist unterzeichnet von Linken-Chef Dietmar Bartsch, dem Grünen-Vorsitzenden Cem Özdemir und FDP-Chef Christian Lindner. Er richtet sich an die Chefredakteure von ARD, ZDF, RTL<TH>sowie an den Informationsdirektor von ProSiebenSat 1.

Bartsch, Özdemir und Lindner kritisieren darin, dass die Spitzenkandidaten der Opposition lediglich in einem „kleineren, weniger beworbenen und beachteten Vierkampf miteinander streiten“ dürften, aber keine Chance hätten, mit den Spitzenkandiaten der Regierungsparteien direkt in Schlagabtausch zu treten. „Wenn nur die Regierenden diese Arena und Aufmerksamkeit bekommen, dann schadet das nicht nur dem politischen Diskurs an sich, sondern auch dem Ansehen der Medien.“

Auch die AfD soll eingeladen werden



Die Parteichefs sprechen sich in ihrem offenen Brief auch dafür aus, die AfD zu der größeren Runde einzuladen. Die Partei sei nach und nach in die Landesparlamente eingezogen. „Wir werden sie in der Debatte stellen müssen“, schreiben Bartsch, Özdemir und Lindner.

Nach bisheriger Planung wird das TV-Duell zwischen Merkel und Schulz am 3. September um 20 Uhr 15 live von ARD, ZDF, RTL und Sat 1 ausgestrahlt. Es soll nur ein derartiges Aufeinandertreffen geben, das auf Journalistenseite gesplittet wird: Erst fragen Maybrit Illner (ZDF) und Peter Kloeppel (RTL), in der zweiten Hälfte Sandra Maischberger (ARD) und Claus Strunz (Sat 1). Bereits die Bundesregierung und die SPD hatten Kritik an von den Sendern geplanten Ablaufdetails geübt. AFP/jbh