Forsa-Umfrage : Jüngere häufiger mit Hate Speech konfrontiert

Jüngere Internet-Nutzer sind von Hasskommentaren doppelt so häufig betroffen wie die Generation 60 plus. Die am Dienstag in Köln vorgestellte Forsa-Studie erbrachte noch ein anderes bemerkenswertes Ergebnis.

von Kurt Sagatz