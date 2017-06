Web-Reportagen über Armut und Gebärdensprache sind am Freitag in Köln mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet worden. Die Jury prämierte das Projekt „Die mit den Händen tanzt“ vom Hessischen Rundfunk (HR) über die Dolmetscherin Laura Schwengber - sie übersetzt ganze Konzerte in Gebärdensprache. Ebenfalls ausgezeichnet wurde die Reportage „Was heißt schon arm?“ von „Spiegel Online“, die anhand verschiedener Protagonisten die herkömmliche Definition von Armut infrage stellt. Ein Preis ging auch an den Westdeutschen Rundfunk (WDR) für ein Projekt zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, bei dem fast 1000 Landtagskandidaten für kurze Web-Videos interviewt wurden - den „WDR-Kandidatencheck“.

Zu den acht Preisträgern gehörte am Freitagabend auch der YouTube-Kanal „Datteltäter“, der mit Humor und Satire Vorurteile gegenüber Muslimen entkräftet. Initialzündung für das Projekt war nach Angaben der Macher das Aufkommen des islam- und fremdenfeindlichen Pegida-Bündnisses. Ausgezeichnet wurde auch die Facebook-Gruppe „#ichbinhier“, deren Mitglieder sich gezielt in Debatten einschalten, in denen Hass die Oberhand gewonnen hat.

Der undotierte Grimme Online Award gilt als wichtigster deutscher Preis für hochwertige Online-Angebote. Er wird seit 2001 verliehen. Nominiert waren in diesem Jahr 29 Projekte. (dpa)