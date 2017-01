Der Tagesspiegel ist erneut die meistzitierte Regionalzeitung Deutschlands. Das ist das Ergebnis des „Media Tenor Zitate-Ranking“ für 2016. Mit 433 Zitaten hat es der Tagesspiegel als einzige regionale Zeitung in die Top 10 der meistzitierten Medien in Deutschland insgesamt geschafft. Während überregionale Zeitungen wie „Süddeutsche Zeitung“, „FAZ“ und „Welt“ seltener genannt wurden, wurde der Tagesspiegel (Vorjahr: 399 Zitate) 2016 häufiger zitiert.

Das „Handelsblatt“, das wie der Tagesspiegel zur Verlagsgruppe Dieter von Holtzbrinck gehört, verbesserte sich von Rang acht auf den fünften Platz und ist damit die am häufigsten zitierte Wirtschaftszeitung in Deutschland. Die „Bild“-Zeitung setzte sich mit 1253 Zitaten hauchdünn vor den „Spiegel“ (1252) an die Spitze. Auf Platz drei und vier folgen „Bild am Sonntag“ und „Süddeutsche Zeitung“. Als einzige Regionalzeitung neben dem Tagesspiegel schaffte es die „Rheinische Post“ in die Top 20.

Im Bereich der Online-Medien liegt Spiegel Online weiterhin an erster Stelle, vor Zeit Online und dem US-Portal TMZ.com, das mit 22 Zitaten sogar noch vor Bild.de (18 Zitaten) liegt. Das am häufigsten zitierte ausländische Medium war 2016 die „New York Times“, vor „Wall Street Journal“ und „Financial Times“.

Flüchtlingspolitik verliert als Thema an Bedeutung

Das bedeutendste Thema des vergangenen Jahres war die Innere Sicherheit. Auch in diesem Bereich ist der Tagesspiegel die am meisten zitierte Regionalzeitung. Die Flüchtlingspolitik spielte im Zitate-Ranking dagegen eine weniger starke Rolle. Dafür gewann die Parteipolitik mit zunehmender Nähe zum Wahljahr 2017 an Bedeutung.

Für die Erhebung der Zitate in den Politik- und Wirtschaftsteilen wird jeder Artikel gelesen und jedes Zitat auf Relevanz geprüft. Insgesamt wurden 25 056 Zitate (2015: 25 409) ausgewertet. sag