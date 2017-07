Mit der Bundesliga-Saison 2017/2018 hat sich die Situation für die fußballbegeisterten Fernsehzuschauer nochmals verschärft. Um alle Tore und alle Spiele zu sehen, reicht ein Sky-Abo allein künftig nicht mehr aus. Die Freitags- und die Montagspiele sowie einige Begegnungen am Sonntag laufen künftig bei Eurosport. Noch schlechter dran sind in Berlin allerdings die Fans des Zweitligisten 1. FC Union. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat die Sendung „Sportplatz“ aus dem Programm genommen. Das Zuschauerinteresse sei zu gering, hieß es. Die Folge: Die Tore und Spiele der Eisernen sind künftig nicht einmal mehr als Zusammenfassung im Free-TV zu sehen, der 1. FC Union verschwindet hinter der Bezahlschranke des Sky-Abos, allerdings mit einer Ausnahme.

Zwar nicht umsonst, aber doch wesentlich weniger teuer (3,95 Euro monatlich) als das Abo beim Pay-TV-Sender ist das Abo von „AFTV – Fernsehen aus der Alten Försterei“. Wie viele andere Clubs bietet auch der FC Union den Fans ein eigenes Vereinsfernsehen. Bild und Ton – also die Kommentierung – der Liga- und Pokalspiele übernimmt der Verein von Sky, allerdings nicht live, sondern erst nach Abpfiff der Begegnung. Es kann zwischen dem kompletten Spiel und der Zusammenfassung gewählt werden. Zudem werden bestimmte Testspiele ebenfalls entweder komplett oder zusammengefasst über AFTV übertragen. Das Redaktionsteam des FC Union bietet über die Plattform zudem Spielerinterviews, Live-Fragestunden und aktuelle Berichte aus dem Trainingslager an. Auch bei den Pressekonferenzen kann der Fan live dabei sein.

RBB-Sport in den Nachrichtensendungen

Im RBB-Fernsehen wird der Sport dagegen durch die verschiedenen Ausgaben der Nachrichtensendungen vagabundieren. Nach dem 7. August ist ein täglicher Sportblock in „RBB um 6“ sowie in „RBB aktuell“ um 21 Uhr 45 geplant, wie Programmchef Jan Schulte-Kellinghaus vor einiger Zeit mitgeteilt hatte. Hinzu kommen Berichte in der „Abendschau“ am Sonntag, Auch das Internet soll verstärkt für die Sportberichterstattung genutzt werden. sag/jbh