Am Online-Streamingdienst Dazn kommen die Fußballfans in Deutschland und Österreich von der Saison 2018/2019 kaum noch vorbei. Der Abo-Dienst hat sich nun auch für die drei kommenden Spielzeiten sämtliche Spiele der Uefa Europa League für die beiden Ländern gesichert, wie Dazn am Mittwochmorgen mitteilte. Im Juni hatte sich Dazn bereits erfolgreich Sublizenzen der Uefa Champions League gesichert, die ab der Saison 2018/19 nun bei Dazn und dem Konkurrenten Sky läuft - und somit ausschließlich im Pay-TV zu sehen ist. Wegen seiner Ambitionen wird Dazn, das zur britischen Perform Group gehört, bereits als Netflix des Sports bezeichnet.

„Wir sind hocherfreut, dass wir die UEFA Europa League zu unserer UEFA Champions League-Berichterstattung und den besten europäischen Fußball-Ligen hinzufügen können. Damit ist DAZN die einzige Plattform in Deutschland und Österreich, die ausführliche Liveübertragungen der zwei wichtigsten europäischen Fußball-Vereinswettbewerbe zeigen wird", erklärte Dazn-Chef James Rushton der Mitteilung zufolge. Neben Europa League und Champions League überträgt Dazn zudem die Premier League, LaLiga, Serie A und Ligue1 und Highlights aller Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga 40 Minuten nach Abpfiff.

Bleibt der Preis bei 9,99 Euro?

Von der Europa League wird Dazn 190 Spiele in Deutschland und Österreich exklusiv zeigen, weitere 15 Spiele sollen co-exklusiv bei einem Free-TV Partner laufen. Um wen es sich handelt, ist noch nicht bekannt. Eine wichtige Frage für die Abonnenten von Dazn ist allerdings, wie lange der Monatspreis bei den bisherigen 9,99 Euro bleiben kann. Diese Frage stellt sich nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass Fußballfans, die alle der Fußball-Bundesliga live sehen möchten, seit Beginn dieser Saison Abos für die Pay-TV-Anbieter Sky und Eurosport benötigen.