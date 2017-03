Eine neue Freundin für Krümel und Co.: In der US-Version der „Sesamstraße“ ist im April zum ersten Mal Julia zu sehen. Die neue Puppe ist vier Jahre alt, hat orangene Haare, einen Kuschelhasen und Autismus - eine psychische Erkrankung mit Symptomen wie Verhaltens- oder Sprachauffälligkeiten. Julia ist in der amerikanischen „Sesamstraße“ die Nachbarin von Figuren wie dem Kekse-über-alles-liebenden Krümelmonster, die seit fast 50 Jahren auf dem Bildschirm zu sehen sind. Julias Puppenspielerin ist Stacey Gordon, deren Sohn Autismus hat. Die Folge wird in den USA am 10. April ausgestrahlt.

Für Kinder in Deutschland ird Julia voraussichtlich nicht zu sehen sein, teilte der NDR auf Tagesspiegel-Anfrage mit. Zur Begründung sagte eine Sprecherin, die „Sesamstraße“ werde weltweit von Sendern in 34 Ländern koproduziert. Zu jeder länderspezifischen „Sesamstraße“ gehörten neben internationalen Figuren wie Krümel und Grobi auch landestypische Figuren Charaktere, die eben nur regional zu sehen seien. Die neu eingeführte Puppe Julia sei Teil des US-Cast. Sollte der Sesame Workshop die Produktionen mit Julia jedoch in seine „International Library" und damit "Sesamstraßen"-Produzenten weltweit zur Verfügung stellen, könnten die entsprechenden Clips synchronisiert und somit auch Teil der deutschen "Sesamstraße" werden, sagte die Sprecherin.

NDR-Redakteur Holger Hermesmeyer ergänzte, die Vielfalt der Gesellschaft werde in der vom NDR produzierten Sesamstraße seit langem thematisiert. „In verschiedenen Reihen und Beiträgen geht es etwa um das Leben mit einer Behinderung, um religiöse und ethnische Vielfalt und Feste aus aller Welt oder mit Selbstverständlichkeit auch um das Thema Sterben und Tod.“