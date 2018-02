Es hat bis zum Ende der „heute-show“ am späten Freitagabend gedauert, dann ließ Moderator Oliver Welke die Katze aus dem Sack: Die ZDF-Satiresendung entschuldigt sich für einen Beitrag aus der Sendung von vor zwei Wochen, in dem der stotternde AfD-Fachreferent Dieter Amann gezeigt wurde. „Wenn Herr Amann den Eindruck hatte, wir hätten uns über ihn lustig gemacht wegen einer Sprachstörung, und nicht wegen des furchtbaren Inhalts seiner Ausführungen , tut uns das sehr leid“, sagte Welke. Die Entschuldigung gelte „ausdrücklich dem Menschen Dieter Amann“, bei der AfD habe sich Welke nicht entschuldigt.

Der AfD-Politiker, der unter einer Sprachstörung leidet, hatte in einer Bundestagsausschusssitzung über Familiennachzug gesprochen und zu Beginn der Anhörung auf seine Behinderung hingewiesen. In der „heute-show“ vom 2. Februar wurde nur ein Ausschnitt der Rede verwendet. Dieser zeigte Amann, wie er vom Blatt abliest und Zweifel daran äußert, dass Flüchtlinge ausreichend gut Deutsch sprechen, um auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Dabei gerät er ins Stottern. Aus dem Off ertönte daraufhin Gelächter. Welke sagte nach dem Abschnitt: „Sprache ist das Allerwichtigste.“

Mehr zum Thema "heute-show" Dieter Amann akzeptiert Entschuldigung von Oliver Welke

Er bezeichnete den Beitrag als Fehler. „Wir waren uns sicher, hier ist ein Bundestagsneuling etwas nervös, während er über Sprache und Flüchtlinge redet“, erklärte Welke in einem Statement auf der Website der Sendung. Einen Seitenhieb auf die AfD konnte sich Welke in der neuen „heute show“ allerdings nicht verkneifen: „Da ihr in der Causa Amann offenbar die politische Korrektheit doch wieder zurück geholt habt vom Müllhaufen der Geschichte, was toll ist: Jetzt in keinem Fall nachlassen! Setzt Euch bitte auch in Zukunft weiter ein, für Schwächere und für diskriminierte Minderheiten. Vielleicht sogar, jetzt spinne ich total, für Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind. Auch in Euch schlummert garantiert ein Gutmensch, lasst ihn mal raus.“