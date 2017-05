Fernsehen und Radio senden weiträumig vom Kirchentag. Mittwoch, RBB, 17 Uhr 55. Eröffnungsgottesdienst vor dem Reichstag. ZDF, 0 Uhr 45: Eröffnungsbericht. Donnerstag, ARD, 10 Uhr: Evangelischer Gottesdienst von der Bühne am Breitscheidplatz (auch im RBB-Kulturradio). Danach, ARD, ab 11 Uhr: Diskussionsrunde mit Barack Obama und Angela Merkel vorm Brandenburger Tor (live auf RBB-Inforadio). ZDF, 13 Uhr 50: „Was heißt hier Wahrheit?“ Diskussionsveranstaltung unter anderem mit Bundesinnenminister Thomas de Maizière und re:publica-Gründer Markus Beckedahl. Freitag, RBB-Kulturradio, 19 Uhr 04: „Kulturtermin Religion und Gesellschaft“. Samstag, RBB, 18 Uhr: „Himmel und Erde extra“ – Konzert der Berliner Symphoniker zusammen mit geflüchteten Musikern vom Gendarmenmarkt. Sonntag, ZDF, 9 Uhr 03: „sonntags – Warum sich Menschen engagieren“. ARD, 12 Uhr: Großer Festgottesdienst in Wittenberg. ARD, 17 Uhr 30: „Gott und die Welt“, live aus Wittenberg. Der Ereigniskanal Phoenix berichtet an den vier Tagen mehr als zehn Stunden über die Höhepunkte und ist mit Reportern vor Ort.Tsp