Die gemeinsam von Sky und der ARD in Auftrag gegebene TV-Serie „Babylon Berlin“ hat bei der Erstverwertung beim Pay-TV-Sender die Erwartungen übertroffen. Im Zeitraum vom 13. Oktober bis zum 7. Dezember schauten 2,3 Millionen Serienfans die insgesamt 16 Episoden in der linearen Ausstrahlung. Hinzu kamen über die Online-Plattformen von Sky noch einmal über eine Million Zuschauer, die die Serienumsetzung des Volker-Kutscher-Romans „Der nasse Fisch“ zeitunabhängig schauten. Der Großteil davon entfiel mit 800 000 Zusehern auf Sky On Demand, wie der Sender am Montag mitteilte. Mit rund 570 000 Zuschauern (linear und nichtlinear) durchschnittlich pro Episode war „Babylon Berlin“ sogar erfolgreicher als die ersten sechs Staffeln von „Game of Thrones“. Nur bei der siebten und vorletzten Staffel lag die Fantasy-Saga vor dem 20er-Jahre-Thriller um Kommissar Gereon Rath und Charlotte Ritter.

Erst im Herbst 2018 im Free-TV

„Die Resonanz unserer Zuschauer war überragend und übertraf unsere bereits hohen Erwartungen, sagte Elke Walthelm, die bei Sky Deutschland für die Inhalte zuständig ist. Auf den Online-Plattformen des Senders steht "Babylon Berlin" noch bis Herbst 2018 auf Abruf zur Verfügung. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag zeigt Sky Krimi die 16 Folgen zudem noch einmal in einer Marathon-Programmierung mit jeweils acht Episoden ab 17 Uhr 45 Uhr. Eine weitere Marathon-Programmierung erfolgt vom 27. bis 31. Dezember mit jeweils vier Episoden auf Sky 1. Im Free-TV-Programm der ARD wird die bis dato teuerste deutsche Serie hingegen erst im Herbst 2018 zu sehen sein.