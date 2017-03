Ostthüringer Kleingärtner haben Strafanzeige gegen den "heute-journal"-Claus Kleber bei der Staatsanwaltschaft Gera gestellt. Sie werfen ihm Verleumdung, üble Nachrede und Herabwürdigung des Ehrenamtes vor. Stein des Anstoßes ist Klebers Anmoderation eines Beitrags im „heute journal“ vom vergangenen Samstag über vermeintlich ausländerfeindliche Vorfälle in Altenburg, wie die „Osterländer Volkszeitung“ in ihrer Freitagsausgabe berichtet.

Danach hatte Kleber den Beitrag mit Blick auf zurückliegende Vorfälle mit den Worten anmoderiert, „Reporter notierten damals, dass in Schrebergärten schwarz-weiß-rote Reichsfahnen so präsent sind wie das Schwarz-Rot-Gold der Bundesrepublik.“

"Gemeinsam gärtnern - gemeinsam leben"





„Für mich stellt dies eine pauschale Diskriminierung aller Altenburger Kleingärtner dar. Ich empfinde solche Worte als öffentliche Herabwürdigung des Ehrenamts, das die Kleingärtner in unserer Stadt hundertfach engagiert leisten“, begründete der Chef des Regionalverbandes Altenburger Land der Kleingärtner, Wolfgang Preuß, seine Empörung. Eine verbreitete Fremdenfeindlichkeit sei den Kleingärtnern fremd, sagte er der Zeitung. Schon im März 2015 hätte der Verband seine Arbeit unter das Motto „gemeinsam gärtnern - gemeinsam leben“ gestellt und darin bewusst auch alle Mitmenschen mit Migrationshintergrund herzlich eingeladen, so der 71-Jährige. Preuß zeigte sich aber auch gesprächsbereit „Ich wäre jederzeit bereit, in einem persönlichen Gespräch mit Herrn Kleber die Sachlage detailliert darzulegen“, schreibt die „Osterländer Volkszeitung“ weiter. (mit epd)