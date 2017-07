Deutschland ist eine Fußballnation. Wer jemals an diesem Befund gezweifelt hat, der durfte sich am Samstag eines Besseren belehren lassen. Das ZDF startete um 20 Uhr 15 seine Übertragung vom EM-Viertelfinale Deutschland gegen Dänemark. Das Spiel sollte um 20 Uhr 45 angepfiffen werden, aber es gab keinen Pfiff, niemals. Der Rasen war unbespielbar, schließlich wurde die Partie auf Sonntag um zwölf Uhr verschoben. Das ZDF übertrug bis 22 Uhr 07, dann wurde eine Folge des "Kriminalisten" wiederholt.

Das Zweite wurde für die Übertragung eines Nicht-Fußballspiels belohnt. 3,82 Millionen Zuschauer waren im Schnitt bei den Live-Bildern aus Rotterdam dabei. Das war nach der "Tagesschau" (5,20 Millionen) und den "Donna Leon"-Wiederholungen im Ersten (4,58 Millionen/4,07 Millionen) die drittbeste Quote. Eigentlich ein Wahnsinn, Millionen schauen zu, wie Helfer mit kleinem Gerät versuchen, das Wasser vom Platz bringen, wie einer beim Schuß sich auf den Rücken legt, wie Bundestrainerin Steffi Jones sich an der Eimerkette beteiligt, wie TV-Moderatorinnen barfuß im Wasser stehen. Also: Es passierte nix, und es passierte allerhand. Kein Fußball beim Fußballspiel, aber eine Quote wie bei einem Fußballspiel. Das schafft nur - der Fußball!