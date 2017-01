Jan Böhmermann und Olli Schulz gehen mit ihrer gemeinsamen Talkshow im März wieder auf Sendung. Zunächst sind dem ZDF zufolge zehn Ausgaben des einstündigen Talkformats geplant. Start der neuen Staffel von „Schulz & Böhmermann“ auf ZDFneo ist am Sonntag, 5. März um 23.15 Uhr. Wen die beiden dann zu sich einladen, stehe noch nicht fest. Voraussichtlich ab dem Montag danach sollen die Folgen jeweils auch in der ZDF-Mediathek abrufbar sein, aber nicht wie bei Böhmermanns Show „Neo Magazin Royale“ schon vor der Ausstrahlung.



Im vergangenen Jahr hatte es nur vier Folgen der Talkshow plus ein Best-Of gegeben. Das Konzept soll in der zweiten Staffel weitgehend unverändert bleiben. Dass die unkonventionelle Talkshow fortgesetzt werden soll, hatte das ZDF bereits im vergangenen Oktober mitgeteilt. Weil die Einschaltquote zuletzt bei nur rund 180 000 Zuschauern lag, war zuvor unklar, ob die Sendung eine Zukunft haben würde.



„Schulz & Böhmermann“ ist der Nachfolger von „Roche & Böhmermann“ mit der Bestsellerautorin Charlotte Roche („Feuchtgebiete“). Anfang 2013 hatte das ZDF das Aus verkündet, weil „keine Einigung zwischen den Beteiligten“ habe erzielt werden können, „wie die Sendung fortgeführt werden soll“.

Böhmermann und Scholz moderieren auch gemeinsam beim Streamingdienst Spotify den Podcast "Fest & Flauschig".