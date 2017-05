Donald Trump wird dieses Ergebnis schlichtweg „Fake News“ schimpfen. 98 Prozent der Berichte in der ARD über die ersten 100 Tage des neuen US-Präsidenten sollen einen negativen Ton gehabt haben. Zu diesem Resultat kommt eine Studie des Harvard University Shorenstein Centers, die zusammen mit Media Tenor International veröffentlicht wurde. Trump kommt aber auch bei den US-Medien nicht gut an. CNN, von Trump mehr als einmal als „Fake News“ beschimpft, kommt auf einen Wert von 93 Prozent negativer Berichterstattung, gleichauf mit NBC, die „New York Times“ liegt bei 93 Prozent, die „Washington Post“ bei 91 Prozent. Selbst Fox News, Donald Trump im Wahlkampf sehr zugetan, kommt im Vergleich negativer zu positiver Tonalität auf 52 zu 48 Prozent. Im Schnitt aller untersuchten Medien in den USA wie auch international (BBC, „Financial Times“) liegt der Negativwert bei 80 Prozent.

Bei seinen Vorgängern lagen die Quoten anders. Barack Obama hatte nach 100 Tagen Präsidentschaft rund 59 Prozent positive Berichterstattung, George W. Bush 43 Prozent und Bill Clinton 40 Prozent. Was auch stimmt: „All Trump, All the Time“. Der amtierende US-Präsident ist in den Nachrichten um Längen präsenter als seine Vorgänger. Bei Fox News genauso wie bei der ARD. Joachim Huber