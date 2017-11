„Bilden Sie sich ja nicht ein, dass wir diese konterrevolutionäre Situation nicht in den Griff bekommen“, sagt der Stasi-Offizier anfangs noch ganz leise, um sich dann ganz nah vor den Häftling zu stellen und ihn anzuschreien: „Was wollten Sie in der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik?“ Die Szene ist Teil eines neun Minuten langen Videos. Gezeigt wird es den Besuchern der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen als sogenannter 360-Grad-Film.

Der Betrachter setzt sich dafür eine Virtual Reality (VR) Brille auf und wird so für kurze Zeit selbst zum Häftling im Stasi-Knast. Um Projekte wie dieses geht es auf der zweitägigen Veranstaltung VR Now in Potsdam und Berlin.

CNN hat sogar eine eigene VR-Nachrichteneinheit

Der Stasi-Film wurde von der Berliner Firma IntoVR hergestellt, die sich mit einem sechsköpfigen Team auf die Auftragsproduktion von journalistischen VR-Projekten spezialisiert hat. Auch für den Schweizer „Blick“ waren die Berliner tätig, haben VR-Reportagen aus der Ukraine, dem Irak und den Banlieus von Paris produziert. Mit ähnlichen Reportagen vom Kampf gegen den IS hatte die „New York Times“ für Aufsehen gesorgt. CNN hat sogar eine eigene VR-Nachrichteneinheit ins Leben gerufen.

Mit der Konferenz und dem VR Now Award will die Region Berlin-Brandenburg die Kompetenz in diesem Wachstumsmarkt demonstrieren. „Wir müssen uns nicht hinter großen Namen aus den USA oder China verstecken“, sagt Stephan Schindler, Chef des Interessenverbandes Virtual Reality Berlin Brandenburg, der die vom Medienboard Berlin-Brandenburg geförderte Konferenz veranstaltet. Dem Verein mit seinen über 50 Mitgliedern gehören die Ufa und das Studio Babelsberg genauso an wie die Filmuniversität Konrad Wolf, das Hasso-Plattner-Institut, der RBB sowie große Technologiefirmen wie Microsoft und die Telekom und VR-Spezialisten wie Exozet, INVR Space und Wonderlamp.

Virtual Reality gilt als Wachstumsmarkt

Virtual Reality gilt als Wachstumsmarkt. Optimistische Prognosen rechnen damit, dass im Jahr 2020 eine Viertel Milliarde Menschen die Technik nutzt und dass mit VR 60 Milliarden Dollar verdient werden. Die Anwendungsfelder reichen von Games sowie Film und Fernsehen über Forschung und Wissenschaft und Wirtschaft (Simulationen, Entwicklung) bis hin zum Journalismus. Doch genauso groß ist die Vielfalt der technischen Systeme. Neben grafisch besonders anspruchsvollen VR-Brillen wie Oculus Rift oder HTC Vive gibt es weniger kostspielige VR-Systeme, bei denen ein Smartphone in eine dafür geeignete Halterung gesetzt wird wie bei Samsung Gear oder Googles Daydream. Die Vielzahl der Geräte hemmt allerdings die Entwicklung des Marktes, da die Anwendungen an jedes System angepasst werden müssen. Einen einheitlichen Standard vergleichbar mit der Internet-Konvention HTML gibt es nicht.

Für National Geographics hat das Unternehmen von Max Salomon bereits mehrere beeindruckende VR-Reportagen erstellt. In einem zweiteiligen Film kann der Betrachter zum Beispiel mit zwei Wissenschaftlern auf die 3000 Jahre alten Sequoia-Baumgiganten in Kalifornien klettern. Auf Facebook haben bereits 20 Millionen Menschen den Film gesehen, mit dem den Zuschauern vor Augen geführt werden soll, was der Verlust dieses einmaligen Ökosystems bedeutet. Die 40 000 Facebook-Kommentare unter den Filmen zeigen nach Salomons Worten, was für eine Debatte ein VR-Film anstoßen kann.

Acht Prozent der Deutschen besitzen eine VR-Brille

Qualitativ hochwertige Produktionen, in die die Zuschauer eintauchen können, stehen bei den TV-Sendern in der Prioritätenliste zwar nicht ganz oben, sagt Maria Courtial, die mit ihrer Produktionsfirma Faber Courtial aufwendige VR-Projekte unter anderem für das ZDF („Hapes Helden“ herstellt. „Aber VR wird ein fester Bestandteil des Fernsehens werden“, ist sie sicher. Erfolgreich sind solche Produktionen allemal, so wie das bislang größte VR-Projekt des WDR. Das mit einem Grimme-Online-Award ausgezeichnete 360-Grad-Projekt Dom360 lädt zu einer Zeitreise mit dem Kölner Dom ein.

Ein schneller Erfolg der VR-Technik wird vor allem durch die noch sehr geringe Verbreitung der nötigen Technik behindert. Erst acht Prozent der Deutschen besitzen eine VR-Brille, hat Next Media Hamburg herausgefunden. Das Interesse ist allerdings vorhanden. 83 Prozent der Befragten haben eine VR-Brille ausprobiert oder wollen dies in Zukunft tun.

Darauf hofft auch das Berliner Start-up Staramba, das derzeit ein soziales Netzwerk für fotorealistische Avatare entwickelt. Die Nutzer sollen damit in der virtuellen Welt mit ihren Idolen interagieren können. Das Unternehmen baut dafür eine Datenbank mit Fußballern vom FC Bayern München, der deutschen Nationalelf und Real Madrid auf, auch Stars aus Musik und Entertainment sollen in das VR-Netzwerk integriert werden.