Von Steve Jobs und Bill Gates geschätzt : Walt Mossberg gibt Karriereende bekannt

Walt Mossberg gehört zu den bedeutendsten Tech-Kolumnisten in den USA. Auf der von ihm mitgegründete Konferenz "D: All Things Digital" trafen mächtige IT-Bosse wie Steve Jobs und Bill Gates aufeinander. Mit 70 Jahren will Mossberg nun den Beruf an den Nagel hängen.

von Kurt Sagatz