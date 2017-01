Frau Gühlholtz, worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien am meisten geärgert?





Mich ärgert, was die Fülle an Trump-Meldungen in den Medien mit mir persönlich macht. Alternative Fakten, Twitterkriege, Mauerbaupläne – die unzähligen Fehltritte des neuen US-Präsidenten Donald Trump machen mich zwar wütend, sollten aber noch viel mehr in mir auslösen: nämlich mich jedes Mal aufs Neue abgrundtief schockieren. Doch weil sie immer wieder mein bereits vorhandenes Bild eines sehr unberechenbaren Mannes bestätigen, bin ich fast schon abgehärtet – medial reizüberflutet an irrsinnigen Trump-Aktionen. Da muss ich mir schon des Öfteren einen Klaps geben, um das Abstumpfen nicht zuzulassen.

Gab es auch etwas, über das Sie sich freuen konnten?



Das Social Media Team der Berliner Polizei hat in Folge mehrerer Steinwurf-Attacken auf Dienstwagen ein sehr persönliches Schreiben auf Facebook veröffentlicht. Ich war total berührt. Die Reaktion zeigte die Verwundbarkeit der Beamten – für mich ein äußerst mutiger Umgang und so wunderbar menschlich.

Welche Website können Sie empfehlen?



German Roamers auf Instagram. Es unterbricht meinen ‚Schnell-herunterscrollen-und-liken-Modus‘. Ein Kollektiv an Fotografen, das atemberaubende Landschaftsaufnahmen macht, viele davon in Deutschland. Einige beeindrucken mich so sehr, dass mein Alltag für ein paar Minuten pausiert. Ich starre dann einfach auf das Foto, sauge die Szenerie auf und träume vor mich hin. Der Vorteil: Die bezaubernden Orte in Deutschland könnte man problemlos an einem freien Wochenende besuchen.

Julia Gühlholtz ist Reporterin und Redakteurin von „RTL II News“ sowie Moderatorin des „RTL II Nachrichtenjournal“.