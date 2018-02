Die Vielehe ist ein eher absterbender Ast. Schuld daran sind die steigenden Kosten und die Erfindungen von Teufels Großmutter: Bildung, Emanzipation und das Internet. Es fällt heute erheblich schwerer, Frauen in den Harem zu locken. Auch – und das hat Herr Martenstein vergessen- stellt die Vielehe Ansprüche an den Ehemann. Die finanzielle und sogar emotionale Gleichbehandlung aller Frauen muss gewährleistet sein. Das muss man erst einmal hinkriegen! Und wo wir beim Thema Finanzen sind: Wer keine zweite Ehefrau ernähren kann und trotzdem heiratet, begeht eine Sünde. Da war der Prophet ganz eindeutig.

Vielehe als Form der Versorgungsehe

Es gibt in einigen Ländern die Praxis, genau diese Frage der Finanzierung des Lebensunterhaltes zu prüfen. In Syrien kann zum Beispiel ein Gericht die Führung einer Vielehe untersagen, wenn diese die Frauen in die Armut führen würde. Letztendlich – und dies ist in der heutigen Zeit ein häufiger Grund- ist die Vielehe auch eine Form der Versorgungsehe. Witwenrente ist etwas, das viele Staaten nicht kennen, auch ist gerade bei jungen Witwen der soziale und rechtliche Status angreifbar.

Es ist oft auch eine Frage der Sicherung von Erbe und Eigentum, wenn diese Witwe in den Haushalt eines Schwagers einheiratet. Denn sonst würde ihr Eigentum komplett an einen Ehemann übergehen, der eben nicht zur Familie gehört und die meisten Witwen heiraten wieder. Solche Versorgungsehen sind meist nicht sexueller Natur oder auf die eheliche Gemeinschaft hin ausgerichtet. Gleiches gilt auch für Mädchen, die zu Waisen werden. Adoption ist im arabischen Raum weitestgehend unbekannt, für minderjährige Mädchen ist ein selbstständiges Leben mehr oder weniger unmöglich. Auch das „Unter einem Dach leben“ in einem fremden Haushalt kann sich schwierig gestalten, wenn junge, unverheiratete Männer im Hause sind. So werden Ehen geschlossen, meist nur auf Zeit verabredet, ohne dass diese Ehe auch vollzogen würde.

Für mich ist es keine Frage, die Vielehe wird sich in Deutschland so schnell nicht durchsetzen. Sie wird, wenn überhaupt, einen ebenso langen Weg gehen müssen wie die Ehe für Alle. Kirchen, Parteien und Organisationen werden Stellung beziehen. Die Gesellschaft wird es diskutieren, vielleicht sogar intensiver als die Ehe für Alle. Ich halte es da mit folgender Einstellung: Es ist wichtig, wer mit wem warum verheiratet ist. Noch wichtiger ist, dass alle in dieser Ehe glücklich sind und sich lieben. Wäre das die Grundlage aller geführten Ehen, wäre die Welt ein besserer Ort. Auch für die Kinder dieser Ehen.