Warum ruft die Vielehe solche Ablehnung hervor? Ist es die Angst vor dem Familiennachzug oder davor, dass dieses Beispiel in Deutschland Schule machen könnte? Beruht sie am Ende auf einem Gefühl, auf Neid?

Mal ganz ehrlich, die Polygamie im arabischen Raum ruft doch ein Bild vor Augen: das eines fast zahnlosen Lustgreises, umgeben von seinen blutjungen Gespielinnen, ihm zu absolutem Gehorsam verpflichtet. Widerstand und Widerworte sind zwecklos. Ein Hauch von Harem liegt in der Luft, ein wenig Tausendundeine Nacht.

Der Deutsche muss sich mit einer Ehefrau begnügen, der Genießer der Vielehe dagegen schwelgt im Luxus. Während sich Ehefrau eins um die Kinder kümmert, Ehefrau zwei den Haushalt macht und Ehefrau drei ihm Wind zufächelt, kümmert sich Ehefrau vier um die körperlichen Bedürfnisse des Gatten. Selbst bei noch so viel Multitasking: Kinder und Haushalt bekommen viele Frauen unter einen Hut. Vielleicht schaffen es Wenige sogar einhändig, während sie fleißig fächeln. Aber spätestens, wenn der Gatte gleichzeitig hundert Prozent Einsatz fordert, ist die Einehefrau überfordert.

Der Ehevertrag - Fluch oder Segen?

Einen weiteren Vorteil verbucht der greise Gatte dann beim Thema der falschen Partnerwahl. In Deutschland ist das Mittelalter vergangen, die Schuldfrage gegessen und vom Tisch. Schon kurz nach der Eheschließung kann die holde Gattin ihrem Mann ungehorsam sein, Widerworte geben, ihm Hörner aufsetzen, die jeden Hirsch neidisch machen. All das berührt diverse Ansprüche nur wenig. Genau dieser Umstand führte zur Erfindung des Ehevertrages, zur Freude der Advokaten. Was ein Ehevertrag ist, muss dem Haushaltsvorstand eines orientalischen Kleinharems unter Umständen erklärt werden. Er wird zuhören und dem Gesprächspartner dann ein Lächeln schenken. Eines von der Sorte, das sonst nur dem Dorftrottel gilt.

Wozu haben Männer einst die Scharia verfasst, mit ihren so trefflich eingerichteten Vorschriften für die Ehescheidung? Es gilt einige Fristen einzuhalten und insgesamt drei Mal „Ich verstoße Dich“ zu rufen - schon ist der Fall erledigt. Die Frau bekommt noch etwas Geld mit auf den Weg und dann war es das. Nichts zu holen für Advokaten, keine Daueraufträge, Mahnungen, Pfändungen. Und so, frisch geschieden, kann auch gleich wieder auf Freiersfüßen gewandelt werden. Viele schöne Töchter hat der Orient!

Doch auch die Nachteile der Vielehe sollen nicht verschwiegen werden: Es gibt Männer, die wollen oder können sich nicht von Ihrer Frau oder Ihren Frauen trennen. So kann diese Ehe ein Leidensweg sein, eine Qual. Die Einfrauenehe bietet diesen Männern wenigstens ab und zu eine kurze Pause: wenn die Gattin außer Hause ist oder schläft. Dieser Segen wird dem Ehemann vieler Frauen nicht zuteil. Zwei Frauen können sich ablösen beim Feuermachen in der Ehehölle. Für drei Frauen ist schon fast ein normaler Arbeitstag organisierbar, vier Frauen können sogar 30 Tage Urlaub einplanen.