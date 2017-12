Beim Ampelstart zeigt sich die volle E-Power. Trotz der mehr als zwei Tonnen Gesamtgewicht reagiert der Volvo V90 T8 Twin Engine beim Druck aufs Gaspedal – oder wie man das bei einem elektrisch betriebenen Auto auch nennen mag – mit einer Dynamik, dass der BMW-Fahrer neben einem nur verblüfft hinterher schaut. Sorry, war nicht so gemeint! Man muss sich eben erst dran gewöhnen, wie direkt der 87 PS starke Elektromotor seine Kraft auf die Räder bringt.

Das traut man dem fast fünf Meter langem Hybridfahrzeug eben nicht zu. Der Oberklasse-Kombi, der jetzt auf den Markt kommt, lässt einen schon heute erahnen, wohin künftig die Reise bei Volvo gehen wird. Denn erklärtermaßen will sich der schwedische Autobauer mit chinesischen Eignern ab 2019 ganz vom Diesel verabschieden und stattdessen nur reine E-Fahrzeuge oder Plug-In-Hybride bauen.

Auf positive Weise gewöhnungsbedürftig ist der Wagen mit den zwei Herzen schon. Wenn per Drehschalter der Wagen gestartet wird, bleibt es komplett still, weil immer erst der elektrische Motor anspringt. Solch stille Momente auf dem Weg zur Arbeit hat man sonst selten, dazu trägt auch der ansonsten gut gedämmte T8 bei.

Hochwertige Sitze aus Nappaleder, schönen Holz-Oberflächen im Innenraum. Foto: Promo

Starke Qualitäten als bequeme Reiselimousine

Das Flaggschiff der 90er Klasse ist ein Angebot an alle, die es gerne ein wenig ökologischer haben wollen, aber dennoch lange Strecken fahren wollen oder müssen. Denn neben dem Elektromotor liefert ein laufruhiger Vierzylinder mit zwei Litern Hubraum, Kompressor und Turbo starke 320 PS – was ziemlich üppig ist. Insgesamt sind es also 407 PS, die der V90 auf die Straße bringt. Die Herstelleraussage ist freilich weit von der Realität entfernt, dass der Wagen mit einem Durchschnittsverbrauch von zwei Litern Benzin auf hundert Kilometer auskommt.

Sobald nämlich der Benziner anspringt, kommt man schnell auf einen Verbrauch von rund 10 Litern. Das liegt daran, dass die rein elektrische Reichweite auch nach Volvo-Angaben nur 50 Kilometer beträgt – mehr als vierzig Kilometer aber schafft man im dichten Stadtverkehr nicht. Dennoch: Wer nur in der Stadt unterwegs ist, für den reicht die komplett emissionsfreie Elektro-Power völlig. Für den notorischen Stadtfahrer wirkt es sogar seltsam überdimensioniert, dass da quasi im Kofferraum noch 320 PS ungenutzt schlummern.

Dabei kann der V90 gerade auf langen Strecken seine üppigen Qualitäten als bequeme Reiselimousine ausspielen. Gut sieht der V90 mit der langen Motorhaube und der flachen Silhouette außerdem aus. Markant der senkrecht stehende Kühlergrill und die eigenwilligen Scheinwerfer. Auf Autobahnen und Landstraßen zeigt der serienmäßig allradangetriebene Wagen ein komfortables Lenkverhalten und eine gutmütige Straßenlage. Auf ein sportliches Fahrverhalten haben es die Volvo-Ingenieure erkennbar nicht angelegt. Wer möchte, darf sich statt der serienmäßigen Querblattfedern auch gegen 1970 Euro Aufpreis eine adaptive Luftfederung der Hinterachse gönnen.

Ein üppiges Paket an Assistenzsystemen

Zum Fahrvergnügen tragen auch die hochwertigen Sitze aus Nappaleder ebenso bei wie die schönen Holz-Oberflächen im Innenraum oder am Armaturenbrett die Lederoptik mit genähter Kante. Das wirkt alles sehr gediegen und ist bestens verarbeitet. Selbst eine Standheizung ist übrigens serienmäßig dabei. So wie man insgesamt in der Grundausstattung eine ganze Menge Auto bekommt. Dazu gehört vor allem das üppige Paket an Assistenzsystemen: etwa das City Safety System mit Kollisionsvermeidung inklusive Wildtier und Fußgängererkennung, Spurhalter-Assistent, Verkehrszeichenerkennung, Stauassistent, Kreuzungsbremsassistent oder auch aktivem Lenkeingriff, wenn der Wagen in den Gegenverkehr gerät.

Gut sieht der V90 mit der langen Motorhaube und der flachen Silhouette außerdem aus. Foto: Promo

Wohltuend für den Fahrer ist das klare und aufgeräumte Armaturenbrett. Gerade mal einen einzigen Drehschalter gibt es – alle anderen Funktionen werden über den hochkant gestellten großen Touchscreen angewählt. Das funktioniert so übersichtlich und gut mit seitlichen Wischbewegungen oder herunterscrollen, dass selbst technisch nicht so begabte Fahrer in kurzer Zeit durch das Menü hüpfen können. Nur beim Navigationssystem, das die Route bei eingestelltem Ziel nicht nur auf dem Touchscreen, sondern auch direkt vor dem Fahrer zwischen den beiden digitalen Rundinstrumente einspiegelt, sind die Karten etwas blass.

Mächtig Platz und viel Beinfreiheit im Fonds

Im aufgeräumten Innenraum dominiert die mächtige Mittelkonsole, unter der Volvo den Akku verbaut hat. Viel Stauraum bleibt deswegen nicht. Dafür gibt es mächtig Platz und viel Beinfreiheit im Fonds. Das Raumangebot setzt sich fort, wenn bei umgelegter Rücklehne der komplett glatte Kofferraum von 560 auf 1526 Liter wächst.

Natürlich kann die umfangreiche Serienausstattung noch mit vielen feinen Dingen aufgehübscht werden. Das hat freilich seinen Preis. Das Business-Paket Pro beinhaltet unter anderem einen super-premium-Sound mit der Browers & Wilkens-Anlage – kostet aber auch 5350 Euro zusätzlich. Schade ist, dass das ungemein nützliche Head-Up-Display mit Geschwindigkeitsanzeige und Verkehrszeichen-Warnung nur im Rahmen eines Xenium-Pakets für zusätzliche 4300 Euro zu erhalten ist – dafür gibt dann aber unter anderem auch ein elektrisches Panorama-Glasschiebedach dazu.

Auf Autobahnen und Landstraßen zeigt der serienmäßig allradangetriebene Wagen ein komfortables Lenkverhalten und eine gutmütige... Foto: Promo

So gelungen das Auto – so schmerzhaft der Preis. Während der V90 in der preiswertesten Version mit Dieselmotor für 42 950 Euro angeboten wird, kostet der Volvo V90 T8 Twin Engine in der Grundausstattung 72 800 Euro. Bitter ist, dass der Wagen damit auch noch über der preislichen Obergrenze der Förderrichtlinie der Bundesregierung für Plug-In-Hybride liegt. Deshalb muss ein Käufer auf die Prämie von 3000 Euro verzichten. Der von uns gefahrere Wagen kostete mit Zusatzausstattung sogar 96 660 Euro.