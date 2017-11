Tag 390/22. November 2017: Weitere Opferanwälte tragen ihre Plädoyers vor. Erneut wird die Bundesanwaltschaft hart attackiert. Der Berliner Anwalt Sebastian Scharmer zeigt 15 Schaubilder, sie sollen die Nähe von V-Leuten der Sicherheitsbehörden zum Umfeld von Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos verdeutlichen. Die Bundesanwaltschaft habe die Spitzel mit Samthandschuhen angefasst, sagt Scharmer. Er vertritt Gamze Kubasik, die Tochter des 2006 in Dortmund erschossenen Türken Mehmet Kubasik.

Gamze Kubasik äußert sich auch selbst und richtet sich an Zschäpe. "Ich habe immer noch soviele Fragen, auf die ich keine Antwort habe", sagt Kubasik. Anwalt Scharmer sagt zu Zschäpe, sollte sie die Personen nennen, die jetzt auf der Anklagebank fehlen, werde Gamze Kubasik sich persönlich bei dem Gericht, das über die Länge von Zschäpes Mindestverbüßungsdauer entscheide, dafür einsetzen, dass die spätere Aufklärung der Taten honoriert werde.

Sollte Zschäpe zu lebenslanger Haft verurteilt werden, könnte sie frühestens nach 13 Jahren eine Entlassung auf Bewährung beantragen.

Tag 391/23. November 2017: Der Berliner Nebenklage-Anwalt Peer Stolle sagt in seinem Plädoyer, der NSU sei wahrscheinlich schon zwei Jahre vor dem Untertauchen von Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos gegründet worden. Die drei hatten vor ihrer Flucht aus Jena im Januar 1998 bereits mehrere Straftaten verübt, auch mit Attrappen von Bomben. Stolle, der einen Sohn des 2006 in Dortmund erschossenen Mehmet Kubasik vertritt, geht auch davon aus, dass der NSU mehr Mitglieder hatte als die drei Neonazis. An den Straftaten vor dem Januar 1998 waren weitere Rechtsextremisten beteiligt. Zum engeren Umfeld von Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos zählte auch damals schon der Angeklagte Ralf Wohlleben.

Richter Götzl beendet den Verhandlungstag vorzeitig, weil der Angeklagte André E. über Migräne klagt. Zuvor hatte ihn ein Arzt untersucht und dann mitgeteilt, André E. sei für diesen Prozesstag nicht mehr verhandlungsfähig.