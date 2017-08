Nach dem Terroralarm in Rotterdam ist ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden. Ein 22-jähriger Mann wurde in der Nacht zu Donnerstag in der südlichen Region Brabant in Gewahrsam genommen, wie die Polizei in Rotterdam mitteilte. Nach einem Hinweis der spanischen Polizei war am Mittwochabend in der niederländischen Hafenstadt ein Konzert der US-Rockband Allah-Las abgesagt worden. In der Nähe des Veranstaltungsortes sei ein Kleinlaster mit verdächtigen Gasflaschen entdeckt worden, teilte Bürgermeister Ahmed Aboutaleb bei einer Pressekonferenz mit. Zuvor habe es eine konkrete Warnung der spanischen Polizei im Zusammenhang mit dem geplanten Konzert der US-amerikanischen Band Allah-Las gegeben.

Nach Angaben des Bürgermeisters hat der von der Polizei beschlagnahmte Kleinlaster spanische Kennzeichen. Der Fahrer, ein Spanier, sei festgenommen worden. Ob es tatsächlich einen Zusammenhang mit dem Konzert gibt oder der Wagen zufällig in der Nähe war, müsse sich noch zeigen, sagte Aboutaleb nach Angaben der niederländischen Nachrichtenagentur ANP. Er wolle keine voreiligen Schlüsse ziehen, vielleicht gehöre der Wagen auch einem Schlosser oder Schweißer. Wie die Nachrichtenagentur Reuters in der Nacht aus spanischen Justizkreisen erfuhr, soll es keinen Zusammenhang mit dem Anschlag in Barcelona geben. Die Hintergründe des Vorfalls sind jedoch weiter unklar.

Wegen der Terrorwarnung riegelten Einsatzkräfte den Veranstaltungsort „Maassilo“ ab, in dem die Rockband vor rund 1000 Zuschauern auftreten sollte. Die Lage sei unter Kontrolle, hieß es in der Nacht zum Donnerstag. Die Musiker aus Kalifornien verließen den Ort unter Polizeischutz. Als die Absage bekanntgemacht wurde, waren laut ANP erst wenige Konzertbesucher vor Ort. Das Trio war noch am Dienstag in Groningen aufgetreten, berichtete die Zeitung „De Telegraaf“.

Terrorwarnstufe nicht erhöht

Die 2008 gegründete Band sei bereits mehrfach von Muslimen wegen des Namens Allah-Las angefeindet worden. Während Muslime dies als Affront gegen ihren Glauben betrachteten, habe die Band bereits mehrmals betont, den Namen wegen ihres „heiligen Klanges“ gewählt zu haben. Der Name sei schlicht aus einem Wortspiel mit dem in der Musik häufigen „La-la-la“ entstanden, hieß es beim „Telegraaf“ weiter.

Die Terrorwarnstufe wurde in den Niederlanden zunächst nicht erhöht. Sie steht bereits auf der vierten von fünf Stufen. Nach dem Terroranschlag in Barcelona am 17. August mit einem Lieferwagen hatte die spanische Polizei in einem von einer mutmaßlichen Terrorzelle genutzten Haus 120 Gasflaschen und Sprengstoff gefunden. (dpa, Reuters, AFP)