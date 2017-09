Noch bevor sich die Bundestagsfraktion der Alternative für Deutschland (AfD) überhaupt gegründet hat, gibt es schon den ersten Austritt: Die Parteisprecherin und sächsische Spitzenkandidatin Frauke Petry überraschte am Montagmorgen bei der Bundespresskonferenz ihre eigenen Parteikollegen mit ihrem Abschied. Sie wolle der neuen AfD-Fraktion nicht angehören, sagte sie. „Wir sollten offen sein, dass es inhaltlichen Dissens in der AfD gibt“, hatte Frauke Petry gesagt, „ich möchte aktiv gestalten und Realpolitik machen.“

Näher wollte Petry ihren Schritt nicht begründen, sie stand auf und verließ die Pressekonferenz. Ihre Parteikollegen, die Spitzenkandidaten Alexander Gauland, und Alice Weidel sowie ihr Bundessprecherkollege Jörg Meuthen blieben konsterniert sitzen.

„Das ist nicht mit uns abgesprochen gewesen“, sagte Meuthen, „da kann ich mich nur entschuldigen.

Ob noch weitere AfD-Abgeordnete ihr folgen werden, konnte Alexander Gauland nicht beantworten. „Frau Petry ist alleine gegangen, alles andere muss man sehen“, sagte er. Er verglich die Situation mit dem Beginn der Grünen in den Siebziger- und Achtzigerjahren. „Unsere Partei ist ein gäriger Haufen, jetzt ist halt jemand obergärig geworden.“

AfD hatte 12,6 Prozent geholt

Der überraschende Abgang von Frauke Petry überschattete die Feierstimmung in der Partei. 12,6 Prozent hatte die AfD am Sonntag geholt. Damit zieht sie erstmals in den deutschen Bundestag ein. In Sachsen wurde sie sogar stärkste politische Kraft.

„Wir haben einen klaren Wählerauftrag, nämlich als Oppositionspartei im Bundestag auch die Regierung zu kontrollieren“, sagte Alice Weidel. „Das ist in den vergangenen Jahren sträflich vernachlässigt worden.“ So stehe die Flüchtlingspolitik der Regierung nicht auf einer rechtlichen Grundlage. Als eine der ersten Maßnahmen im Bundestag kündigte sie den Plan an, einen Untersuchungsausschuss zu beantragen, „der sich mit den Rechtsbrüchen von Angela Merkel in der Flüchtlingskrise beschäftigen wird.“

Bundessprecher Meuthen wies daraufhin, dass seine Partei in einem Punkt Fundamentalopposition sei: „Wir wollen mehr direkte Demokratie.“ In der Schweiz funktioniere die Demokratie viel besser als in Deutschland, stellte er fest.

Alexander Gauland wiederholte zwar sein Zitat, die Integrationsbeauftragte Aydan Özoguz (SPD) solle in „Anatolien entsorgt“ werden. Nun schränkte er aber ein, das Zitat sei „ironisch“ gemeint gewesen. Offenbar war die rechtspopulistische Partei bemüht, bei der Bundespressekonferenz einen seriöseren Eindruck zu vermitteln. Doch Frauke Petrys spektakulärer Abgang hat der Partei einen Strich durch die Rechnung gemacht.