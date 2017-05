Kanzlerin Angela Merkel hat sich in der Affäre um den rechtsextremen Bundeswehroffizier hinter den Aufklärungsansatz von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (beide CDU) gestellt. „Die Verteidigungsministerin hat die volle Unterstützung der Bundeskanzlerin und der ganzen Bundesregierung dabei, alle Facetten dieses Falles Franco A., soweit sie die Bundeswehr betreffen, aufzuklären“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Der Oberleutnant Franco A. steht im Verdacht, einen Terroranschlag geplant zu haben.

Leyen machte sich am Mittwoch am Standort der deutsch-französischen Brigade in Illkirch bei Straßburg ein Bild von den Räumen, in denen Franco A. untergebracht war. Die Ministerin betonte, dass nun aufgeklärt werden müsse, wo es Bruchstellen oder Lücken bei der Meldung oder Weitergabe von Informationen gab. „Wir sind am Anfang eines langen Prozesses.“ Dieser Prozess werde Kraft und Nerven kosten. Dass der Soldat A. eine Masterarbeit abgeben konnte, die klar rassistisch war, zeige, dass hier das Maß nicht stimme, sagte sie. Dasselbe gelte für die Vorkommnisse in der Kaserne Pfullendorf in Baden-Württemberg. Dort werden derzeit Vorfälle von sexuellen Übergriffen überprüft.

In den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass der festgenommene Bundeswehrsoldat bereits 2014 in seiner Masterarbeit klar rechtsextreme Haltungen erkennen ließ. Ein Gutachten bestätigte den problematischen Inhalt, hatte aber keine Konsequenzen für die weitere Karriere von Franco A. in der Truppe.

Von der Leyen kritisiert den Umgang mit Wehrmachtsdevotionalien

Leyen kritisierte in Illkirch den Umgang mit Wehrmachtsdevotionalien. „Die Wehrmacht ist in keiner Form traditionsstiftend für die Bundeswehr. Einzige Ausnahme sind einige herausragende Einzeltaten im Widerstand. Aber sonst hat die Wehrmacht nichts mit der Bundeswehr gemein.“ Bei dem Zimmer mit den Devotionalien, das Leyen gezeigt worden war, handelt es sich um einen Gemeinschaftsraum der Soldaten. Bei einer Untersuchung waren Wehrmachtsbilder und ein Sturmgewehr mit eingeritztem Hakenkreuz gefunden worden. Die Ministerin betonte, dass die Wehrmacht nichts mit der Bundeswehr gemein habe, sei eine Selbstverständlichkeit in der Truppe. „Das ist Allgemeinwissen, das von allen getragen werden muss.“ Umso fragwürdiger sei, dass in einem Raum Wehrmachtsexponate seien – vor allem, da das betreffende Jägerbataillon erst im Jahr 2010 aufgebaut worden sei.

Das Verteidigungsministerium teilte unterdessen mit, dass zwischen 2012 und 2016 18 Angehörige der Bundeswehr „vorzeitig wegen Rechtsradikalismus aus der Bundeswehr entlassen“ worden seien. Der Bundeswehr-Geheimdienst MAD bearbeite derzeit 280 Verdachtsfälle aus dem Bereich Rechtsextremismus. Dabei handele es sich auch um Fälle aus vergangenen Jahren. Ein Sprecher betonte, die Zahl der Verdachtsfälle sage nichts über die tatsächlichen Fälle rechter Vorfälle in der Truppe. Allerdings sei schon jeder Verdachtsfall einer zu viel und jedem Hinweis müsse nachgegangen werden. „Bei uns hat Extremismus keinen Platz“, sagte er.

Im Fall des angeblichen syrischen Flüchtlings mit Terrorplänen und einem mutmaßlichen Verschwörernetzwerk ist noch vieles ungeklärt. Dass sich aber ranghohe Führungspersonen der Truppe wie Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und der höchste Soldat, Generalinspekteur Volker Wieker, erstaunt und verblüfft zeigen, muss dann doch sehr verwundern. Ein kurzer Blick in Archive hätte vermutlich Einsicht verschafft – und bei entsprechendem Willen vielleicht geholfen, diese Probleme anzugehen; vermutlich zwar nicht zu lösen, aber vielleicht doch zu mildern – zumindest aber offen zu kommunizieren.