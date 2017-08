Während der Freitagsgebete haben unbekannte Bewaffnete in der afghanischen Hauptstadt Kabul eine schiitische Moschee angegriffen. Mindestens zwei Menschen seien dabei getötet worden, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums der Deutschen Presse-Agentur mit. Zudem hätten Rettungskräfte acht Verletzte weggefahren.

Das Innenministerium sprach von drei Angreifern, die die Imam-Saman-Moschee am Freitagnachmittag gestürmt hätten. Der Angriff habe mit einer Explosion eines Selbstmörders begonnen, hieß es.

Für die Tat übernahm zunächst niemand die Verantwortung. Schiiten sind in Afghanistan immer wieder Angriffsziel der sunnitischen Terrormiliz Islamischer Staat. Unklar blieb zunächst das ganze Ausmaß des Anschlags. Freitagsgebete sind normalerweise gut besucht.

Erst am Mittwoch waren bei einem Autobomben-Anschlag der Taliban auf einen Militärkonvoi im Süden Afghanistans sieben Menschen getötet worden. Weitere 38 Menschen seien durch die Explosion in der Hauptstadt der umkämpften Provinz Helmand, Laschkarga, verletzt worden, sagte ein Sprecher des Provinzgouverneurs.

Die radikalislamischen Taliban erklärten sich für die Tat verantwortlich. Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid sagte, drei Militärfahrzeuge seien zerstört und eine hohe Anzahl Soldaten getötet worden. Gouverneurssprecher Omar Zwak sprach zuletzt von vier toten Militärangehörigen, die drei übrigen Opfer seien zwei Frauen sowie ein Mädchen. Unter den Verletzten sollen vor allem Zivilisten sein.

Trump hatte Montag neue Strategie verkündet

Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich in den vergangenen Monaten massiv verschlechtert. Dies hat auch zu einer neuen Debatte über ein verstärktes militärisches Engagement des Westens geführt. Ausländische Truppen sind dort als Ausbilder und Berater der afghanischen Sicherheitskräfte im Einsatz; daneben greifen die USA auch direkt in Kämpfe ein.

Am Montag hatte US-Präsident Donald Trump eine neue Afghanistanstrategie verkündet. Die USA wollen dort ihr militärisches Engagement verstärken. Die Taliban drohten in einer ersten Reaktion auf Trumps Worte, Afghanistan in einen Friedhof für US-Soldaten zu verwandeln. (AFP, dpa, Tsp)