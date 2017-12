Selbst wer den Wohlstand der Industrieländer nicht zum Maßstab macht, muss erkennen, dass die Jugend Afrikas uns vor eine ökonomische Aufgabe in einem nie gekannten Ausmaß stellt. Der IWF hat berechnet, dass bis zum Jahr 2030 jährlich 18 Mio. Jobs geschaffen werden müssten, um die wachsende Jugendbevölkerung auf dem Arbeitsmarkt zu absorbieren. Diese historische Herausforderung verlangt neues Denken - in Afrika, in Europa und in der Weltgemeinschaft.

In Afrika müssen sich die Volkswirtschaften dringend diversifizieren, müssen massiv Industrialisierung und Dienstleistungen gefördert werden. Aber allein dadurch wird sich das Job-Problem nicht lösen lassen. Deshalb müssen zweitens die Jobs im informellen Sektor, vor allem in der familienbetriebenen Landwirtschaft, deutlich produktiver gemacht werden, damit das Einkommen wirklich zum Leben reicht. Und drittens darf man nicht einfach Jobs für die Jugend schaffen, sondern muss die Jugend selbst zum Jobmotor machen: also Entrepreneurship fördern, Start-ups, große und kleine.

Je mehr junge, kreative und wagnisbereite Afrikaner ich treffe, desto mehr bin ich überzeugt: Es ist möglich, dass Afrika ein Kontinent des Wachstums, der Arbeitsplätze und der Lebensperspektiven wird! Das kann gelingen, wenn Europa und die internationale Staatengemeinschaft die Afrikaner dabei unterstützen, den Geist der afrikanischen Jugend zur echten transformativen Kraft auf dem Kontinent zu machen.

Gelingt es nicht, den hunderten Millionen afrikanischer Jugendlichen eine echte Perspektive zu bieten, dann ist das Risiko neuer massiver Instabilitäten in Afrika real, die auch den Rest der Welt nicht unberührt lassen werden. Schon heute zeigen uns ja Terrorgruppen wie Boko Haram in Nigeria oder Al-Shabaab in Somalia, dass es nicht schwer ist, frustrierte junge Menschen für ideologisch oder religiös aufgeladene Gewaltorgien zu gewinnen. Al-Shaabab heißt auf Arabisch übrigens wörtlich: die Jugend.

In Nigeria müssen Politiker mindestens 30 Jahre alt sein

Machen wir uns nichts vor: Die wirtschaftlichen Chancen für viele afrikanische Jugendliche werden auch bei der besten Wirtschaftspolitik nur mittel- bis langfristig besser. Umso wichtiger sind auch andere Formen der gesellschaftlichen Beteiligung. Auf keinem anderen Kontinent ist der Altersabstand zwischen Regierenden und Regierten so groß. Und die Hürden für junge Menschen, sich politisch zu engagieren, sind teilweise absurd hoch.

70 Prozent aller Nigerianer sind unter 30 Jahre alt, aber es gibt keinen einzigen Parlamentarier aus dieser Altersgruppe. Und das ist kein Zufall. Das Mindestalter für eine Kandidatur für das nigerianische Abgeordnetenhaus liegt bei 30 Jahren. Das Beispiel zeigt: Wenn 70 Prozent der Bevölkerung per Gesetz davon ausgeschlossen werden, überhaupt für ein politisches Amt zu kandidieren, dann ist die Frage nach der politischen Partizipation der Jugend eine Grundfrage der Demokratie, und damit auch für die Zukunft Afrikas: denn wer hat denn das größte Interesse daran, die richtigen Weichen für die Zukunft des Kontinents zu stellen, wenn nicht jene, die diese Zukunft selbst noch erleben werden?

In Nigeria regt sich übrigens seit einiger Zeit erfolgreich Widerstand - unter dem Hashtag #nottooyoungtorun machen sich junge Leute für ein Absenken des passiven Wahlalters stark; ein dementsprechendes Gesetz hat die erste Abstimmungshürde genommen.

Ihr Motto: Ignoriert uns auf eigene Gefahr!

Die große Mehrheit der politischen Bewegungen junger Leute in Afrika ist ausdrücklich friedlich. Doch wir sollten uns keine Illusionen machen. Ein Slogan von vielen Jugendbewegungen heißt: „Ignore us at your own peril."

Es gibt eine Debatte, ob die große Jugendbevölkerung in Afrika nicht auch eine demographische Dividende sein könnte, wie sie Europa im 19. Jahrhundert erlebte und wovon auch Asien im 20. Jahrhundert profitierte. Natürlich kann es die demographische Dividende geben. Aber: Eine Dividende ist das Ergebnis einer vorhergehenden Investition. Ich frage mich: Investieren wir genug?

Um es ganz klar zu sagen: Die Hauptverantwortung für die Zukunft Afrikas liegt bei den Afrikanern selbst. Und dennoch kommen wir um die Frage nicht herum, und ich entlehne die Metapher von Thiat: welche Waffe gibt eigentlich Deutschland und Europa der afrikanischen Jugend in die Hand? Haben wir verstanden, dass die Aufgabe, den jungen Afrikanern Perspektiven zu geben, so gigantisch ist, dass wir sie selbst auch als politische Priorität annehmen müssen?

Bieten wir erstens mehr jungen Leuten aus Afrika die Möglichkeit, für eine Zeit zu uns nach Deutschland und Europa zu kommen, zu lernen, zu studieren, zu forschen! Die europäischen Austauschprogramme sollten massiv ausgebaut und die Stipendienmöglichkeiten hochfahren werden.

Nehmen wir zweitens die Modernisierung der afrikanischen Volkswirtschaften als Großaufgabe für die Weltwirtschaft ernst! Wir brauchen Handels- und Finanzstrukturen, die es den Afrikanern ermöglichen, die reichen Rohstoffvorkommen Afrikas selbst zu verarbeiten, und die es afrikanischen Firmen leichter machen, sich in internationale Wertschöpfungsketten einzuklinken. Überprüfen wir die globalen Rahmenbedingungen, also unsere Handelspolitik, unsere Agrarpolitik und auch die internationale Steuerpolitik konsequent daraufhin, ob sie zu Arbeit und Einkommen in Afrika beiträgt. Die wirtschaftliche Transformation Afrikas wird ohne Strukturwandel in den Industrieländern nicht zu bewältigen sein.

Und drittens, arbeiten wir an einer produktiven Asymmetrie zwischen Afrika und Europa! Ich habe da eine Vision: dass die reichen, alternden Gesellschaften des Nordens nachhaltige finanzielle Brücken bauen zu den armen, jungen Gesellschaften des Südens, dass also die Ersparnisse der einen eine echte Dividende finden mit Realinvestitionen bei den anderen. Das könnte zum Verständnis eines neuen globalen Generationenvertrages führen.

Ich bin mir sicher, dass Afrika vorankommen wird. Aber es wird schneller und besser vorankommen, wenn wir unseren Nachbarkontinent dabei unterstützen. Nicht aus Mitleid, nicht aus Angst, sondern weil wir, die alternden Gesellschaften des Nordens, dringend diesen jungen Partner im Süden brauchen.

Der Autor ist Bundespräsident a. D.

Der Beitrag ist die gekürzte Fassung einer Rede, gehalten bei der Else Kröner-Fresenius-Stiftung in Berlin am 9. November 2017. Die Langfassung steht unter www.horstkoehler.de