Die Vereinten Nationen (UN) stehen dem neuen Präsidenten Gambias, Adama Barrow, im Machtkampf mit dessen Vorgänger bei. Der Sicherheitsrat unterstütze die Bemühungen westafrikanischer Saaten, den vom gambischen Volk bei den Wahlen am 1. Dezember ausgedrückten Willen durchzusetzen, hieß es in einer am Donnerstag einstimmig verabschiedeten Resolution. Dabei solle zunächst eine politische Lösung angestrebt werden.

Barrow war zuvor in der Botschaft seines Landes im benachbarten Senegal vereidigt worden. Vorgänger Yahya Jammeh erkennt das Wahlergebnis wegen angeblicher Fälschungen nicht an und weigert sich, das Amt abzugeben.

Die westafrikanische Staatengemeinschaft (ECOWAS) hat erklärt, sie werde Jammeh vertreiben, wenn er nicht freiwillig den Platz räume.

Truppen des Senegal seien in Gambia eingerückt, teilte ein Militärsprecher unmittelbar nach der Sicherheitsratsabstimmung mit. Barrow appellierte an die gambischen Soldaten, in ihren Kasernen zu bleiben. Diejenigen, die sich nicht daran hielten, würden als Aufständische betrachtet.

In den Senegal sind nach UN-Angaben bereits rund 25.000 Menschen aus Gambia geflohen, da sie Unruhen im Land fürchten. Gambia ist wegen seiner Sandstrände vor allem im Winter bei europäischen Touristen beliebt. Verschiedene Reiseveranstalter fliegen sie bereits aus dem Land aus. (Reuters)