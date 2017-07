Neun Wochen noch, dann ist es vorbei. Am Abend des 24. September, wenn die Bundestagswahl gelaufen ist, hat es Alexander Dobrindt geschafft. Egal, wie das Ergebnis für den Bundesverkehrsminister ausfällt: Der CSU-Politiker wird sein Ministerbüro in der Berliner Invalidenstraße räumen – und Nachfolgern einige große Baustellen hinterlassen. Am vergangenen Wochenende ist eine weitere hinzugekommen, die größte bislang: Die deutsche Autoindustrie steht unter Kartellverdacht. Deutschlands Schlüsselindustrie, die der Diesel-Skandal bereits in eine tiefe Vertrauenskrise gestürzt hat, droht ihr in Jahrzehnten aufgebautes Erfolgsimage endgültig zu verlieren.

Alexander Dobrindt sieht sich auf den letzten Metern seiner Amtszeit mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Es sind nicht die ersten in dieser Legislatur, aber es sind die lautesten. In den Augen seiner Gegner trägt Dobrindt wegen seiner autofreundlichen Politik und nachlässigen Aufsicht Mitverantwortung für die Zuspitzung des Dramas. Der Vorwurf der Kumpanei und Kungelei steht im Raum. Dobrindt spricht von „Partnerschaft“.

Der Minister sei zuständig „für das Wohlergehen der Bürger und nicht der Autokonzerne“, sagte Linken-Wirtschaftspolitiker Klaus Ernst am Montag. Der CSU- Politiker habe schon beim Diesel-Skandal versagt. „Da ist es auch an der Zeit, dass Herr Dobrindt darüber nachdenkt, ob er da der Richtige ist.“ Die Bilanz von Dobrindt als Verkehrsminister sei „ katastrophal“, sagt auch Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag. Dobrindt habe das Ressort in einen „bedenklichen Handlungsrückstand“ geführt. „Der Bund braucht endlich einen verantwortungsvollen, mutigen und weitblickenden Verkehrsminister“, sagte Hofreiter dem Tagesspiegel.

Dobrindt lässt Kritik nicht kalt, auch wenn er es nicht zeigen will

Auch in der großen Koalition, in der es beim Thema Pkw- Maut schon früher mächtig gekracht hat, schlägt die Stimmung um. Zwar habe Dobrindt nach Bekanntwerden des Diesel-Betrugs bei Volkswagen schnell gehandelt und eine Untersuchungskommission eingesetzt und VW aufgefordert, die Betrugssoftware offenzulegen. „Nur ist er dann nicht weiter gegangen, etwa bei Sanktionen für die Hersteller“, sagt ein Verkehrspolitiker der SPD.

Dobrindt, der als Minister nach außen stets beherrscht auftritt und – süffisant lächelnd – den Eindruck des Unberührbaren erweckt, lässt die Kritik nicht kalt. Vor allem nicht, wenn (...)

