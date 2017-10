Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Wolfgang Kubicki soll Bundestagsvizepräsident werden. Ein entsprechender Bericht der "Bild"-Zeitung wurde am Mittwoch in Berlin aus Parteikreisen bestätigt. Demnach will FDP-Chef Christian Lindner am Freitag Kubicki in einer Sitzung der FDP-Bundestagsfraktion vorschlagen, die dann über die Nominierung entscheidet.

Dies sei allerdings keine Vorfestlegung für mögliche Personalien im Falle einer Regierungsbildung, berichtete "Bild" weiter unter Berufung auf Angaben aus dem Umfeld Lindners. Der frühere Bundestagsvizepräsident und Ex-Fraktionschef der FDP, Hermann Otto Solms, soll demnach Ehrenvorsitzender der FDP-Fraktion im Bundestag werden.

Das Bundestagspräsidium soll in der konstituierenden Sitzung des Bundestages am kommenden Dienstag gewählt werden. Für das Amt des Bundestagspräsidenten hat die Unionsfraktion den bisherigen Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) nominiert. Daneben soll jede Fraktion einen Vizepräsidenten stellen. (AFP)