Ein Palästinenser hat in Israel in eine Menge geschossen und dabei mindestens vier Menschen verletzt. Bei einer "terroristischen" Attacke auf dem Markt von Petah Tikva bei Tel Aviv habe der aus dem Westjordanland stammende Angreifer zudem ein Messer eingesetzt, teilte die israelische Polizei am Donnerstag mit. Der Angreifer sei festgenommen worden. (AFP)