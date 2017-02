Ein Palästinenser hat bei einem Angriff auf Marktbesucher nahe Tel Aviv mindestens sechs Menschen verletzt. Der 19-Jährige habe in Petah Tikva das Feuer eröffnet und mit einem Messer auf Passanten eingestochen, teilte die israelische Polizei am Donnerstag mit. Der Täter sei festgenommen worden. Die Polizei sprach von einer "terroristischen" Attacke. Die sechs Opfer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Israel und die Palästinensergebiete werden seit Oktober 2015 von einer Gewaltwelle erschüttert. Dabei wurden mehr als 250 Palästinenser, 41 Israelis und fünf Ausländer getötet. Bei der Mehrzahl der getöteten Palästinenser handelte es sich um erwiesene oder mutmaßliche Attentäter, die zumeist Messer für ihre Angriffe verwendeten. In den vergangenen Monaten ging die Gewalt spürbar zurück. (AFP)