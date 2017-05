SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz wird unmittelbar nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am Montag einen Vorschlag zu möglichen Steuerentlastungen vorstellen. Das kündigte der Finanzexperte Carsten Schneider am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“ an. Es werde um Erleichterungen für Bezieher unterer und mittlerer Einkommen gehen, wie er sagte. Auf Details wie die Höhe der angestrebten Entlastungen ging er nicht ein.

Schneider kritisierte aber die von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) in Aussicht gestellten Steuersenkungen nach der Bundestagswahl von jährlich 15 Milliarden Euro. Dies sei nur eine Zahl ohne jedes Konzept, sagte Schneider. „Kann sein, er meint damit die obersten Einkommen, also über 100.000 (Euro), oder er meint die unteren.“

Der Arbeitskreis Steuerschätzung will am Donnerstag die neue Einnahmeprognose für die Staatskassen vorstellen. Der Bund war in seiner Vorlage für die Beratungen von einem Steuerplus von 55 Milliarden Euro für den Gesamtstaat bis zum Jahr 2020 im Vergleich zur November-Schätzung ausgegangen. (dpa)