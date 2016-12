Zehn Tage nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz will die Bundesanwaltschaft am Nachmittag über den Stand der Ermittlungen informieren. Das teilte die Behörde in Karlsruhe mit.

Am 19. Dezember war nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen der 24 Jahre alte Tunesier Anis Amri mit einem zuvor gekaperten polnischen Lkw in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin gefahren. Zwölf Menschen starben, 55 wurden verletzt.

Amri flüchtete und wurde schließlich in Italien von Polizisten erschossen. Zum Hergang der Tat, zur Fluchtroute und zur Identität der Opfer sind noch immer viele Fragen offen.

Am Mittwoch hatten Ermittler einen möglichen Kontaktmann des mutmaßlichen Attentäters vorläufig festgenommen. Noch ist unklar, ob gegen den verdächtigen 40 Jahre alten Tunesier Haftbefehl beantragt wird. Darüber will die Bundesanwaltschaft im Laufe des Tages entscheiden.

Laut einem Medienbericht hat ein automatisches Bremssystem die Fahrt des Lastwagens gestoppt. Nach Informationen von „Süddeutscher Zeitung“, NDR und WDR kam das Fahrzeug nur deshalb nach 70 bis 80 Metern zum Stehen, weil die Zugmaschine mit einer Bremsautomatik ausgerüstet war. Zu diesem Ergebnis sei die Ermittlergruppe „City“ gekommen, die unter Leitung des Generalbundesanwalts den Anschlag aufklären soll. (mit dpa)